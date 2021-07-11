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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم النصائح للتخلص من رائحة اللحمة

التخلص من رائحة اللحمة
التخلص من رائحة اللحمة

يعد التخلص من رائحة اللحمة المتواجدة في المنزل من أصعب المهام على السيدات، وخاصة في عيد الأضحى، فـ رائحة اللحمة من الروائح الغير محببة في المنزل.

وللتخلص من رائحة اللحمة، احفظ قشور الليمون أو قشور فواكه الحمضيات الأخرى في الثلاجة، اسحب بضع قطع مرتين في الشهر ، وقم بتشغيلها في جهاز  التخلص من القمامة، لتعمل قوة التنظيف لحمض الستريك على تفتيت المواد اللزجة والشحوم مسببة الرائحة الكريهة ، وخلق رائحة خفيفة وليمونية.

الإسفنجة المبللة يمكن أن تصبح عفنة بشكل خطير ، امنع نمو البكتيريا ذات الرائحة الكريهة عن طريق عصر الإسفنج بعد كل استخدام ثم تخزينه على سطح يتلقى تدفق هواء جيد، يمكنك إطالة عمر الإسفنج المتسخ بوضعه في غسالة الأطباق للتخلص من الجراثيم التي تسبب الرائحة الكريهة.

 

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1- التخلص من رائحة اللحمة الضاني

اذا قمت بتحضير اللحمة في وعاء لفترة طويلة  ، أضف هذه الحيلة إلى روتين التنظيف بعد العشاء: ضع قدرًا على الموقد واغمره بكوب من الماء وثلاث ملاعق كبيرة من الخل . 

قم بغلي الماء واتركه يغلي لعدة دقائق ، مما يسمح للبخار من القدر المكشوف بالتخلل إلى المطبخ، من المفترض أن يساعد رذاذ الخل على تحييد الروائح الكريهة، والتخلص من رائحة اللحمة المنتشرة.

2- التخلص من رائحة الماعز

يمكن أن تحتوي الثلاجة على الكثير من الروائح الكريهة بسبب اللحمة ، حتى لو كنت حريصًا على تنظيف الانسكابات وإزالة الطعام المتبقي قبل أن يفسد، تحييد الروائح الكريهة عن طريق الاحتفاظ بوعاء من صودا الخبز في الزاوية الخلفية، وأثناء وجودك هناك ، قم بتنظيف الشقوق والشقوق الموجودة في أرفف الثلاجة ، أو الأدراج ، أو الأبواب الجانبية للتخلص من الفتات أو القطرات التي قد تسبب الرائحة الكريهة.

3- كيف أزيل رائحة اللحم الكريهة

كما يتعرض حوض المطبخ لجميع أنواع المواد غير المرغوب فيها ونتيجة لذلك يمكن أن يحدث رائحة غير جيدة، وخاصة بعد تنظيف أو طهي اللحمة، لذلك نظف البالوعة عن طريق سكب كوب من الملح متبوعًا بكوب من صودا الخبز، بعد ذلك ، اسكب غلاية مملوءة بالماء المغلي في البالوعة لتنشيط  خليط الملح والصودا ، بعد ترك الصرف لبضع دقائق ، قم بتشغيل الماء البارد لمدة دقيقة واحدة لتنشيطه وإزالة البقايا، والتخلص من رائحة اللحمة في المنزل والمطبخ.

 

 

 

 

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