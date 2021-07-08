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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد اللحم الضاني.. تقوية المناعة أبرزها

فوائد اللحم الضاني
فوائد اللحم الضاني

فوائد اللحم الضاني، من الأشياء التي  تلقى اهتمامًا  كبيرا خلال هذه الفترة نظرا لقرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك و الذي يحرص العديد  من الأشخاص على تناول اللحم الضاني في هذه المناسبة، يتمتع اللحم الضاني بمذاق شهي و مختلف عن غيره من أنواع اللحوم الأخرى بالإضافة إلي ذلك من فوائد اللحم الضاني أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

كشف مومقع caprafoods،  عن  أبرز فوائد اللحم الضاني الصحية التي تجعلك تتناوله بشكل مستمر..

 

فوائد اللحم الضاني

 

- لحم الضاني مصدر رائع للحديد

لحم الضأن بطبيعته يحتوي على الكثير من الحديد من مصادر البروتين الأخرى مثل الدجاج أو السمك،  فإنه يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات،  حديد الهيم هو أكثر أشكال الحديد قابلية للامتصاص ، لذا فإن تناول اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن يمكن أن يساعد في تحسين ومنع نقص الحديد وأعراض فقر الدم.

 

- يحتوي على  فيتامين ب

لحم الضأن هو مصدر رائع لـ B12 ، فقط 3 أونصات من لحم الضأن ستوفر نصف احتياجات معظم الأشخاص اليومية من فيتامين B12، فاللحم غني أيضًا بفيتامينات ب الأساسية الأخرى ، بما في ذلك فيتامين ب 6 والنياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) وحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5)،  يساعد فيتامين ب 12 بالإضافة إلى فيتامينات ب الأخرى أنظمتنا العصبية على العمل كما ينبغي ، وتضمن أن الخلايا العصبية الفعلية في حالة صحية.

 

-تقوية جهاز المناعة

لحم الضأن مليء بالزنك المعزز للمناعة  فقط 3 أونصات من لحم الضأن تحتوي على 4.4 مجم من الزنك وهو 30٪ من قيمتنا اليومية،  الزنك ضروري للغاية لصحة المناعة المثلى  إلى جانب التئام الجروح  وتكوين الحمض النووي والبروتين ، وكذلك النمو والتطور عند الأطفال.

 

-مضادة للالتهابات

يحتوي لحم الضأن على دهون ، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الدهون عبارة عن أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات،  يوفر لحم الضأن المتغذى على العشب للمستهلكين حمض اللينوليك المترافق (CLA)،  لقد ثبت أن CLA يساعد في فقدان الدهون وتحسين كتلة العضلات الهزيلة.

 

- مصدر صحي للبروتين

لحم الضأن مليء بالبروتينات الحيوية ، حصة واحدة فقط 3 أونصات من لحم الضأن تحتوي على أكثر من 23 جرامًا من البروتين، يفعل البروتين الكثير للجسم ،  كما أنه يساعد جسمك على بناء وإصلاح والحفاظ على كتلة العضلات.

 

 

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