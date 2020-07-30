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مرأة

تحميك من الأمراض.. اعرف فوائد اللحم المشوي

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:31 م
فوائد اللحم المشوي
فوائد اللحم المشوي
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نهى هجرس
يعد اللحم المشوي والخضار من أكثر الوجبات الصحية للإنسان، ويمكن تناولها في العديد من الأوقات فهي خفيفة على الصحة، ولذيذة الطعم، كما أنها تحتوي على جميع العناصر الهامة من ألياف وبروتين وفي نفس الوقت لذيذة وسهلة التحضير. 

ومن أهم فوائد اللحم المشوي على الصحة هو...

يساعد تناول الأكلات الصحية وقليلة الدسم في الحفاظ على الصحة، وتقليل احتمال الإصابة بالأمراض مثل السرطان.

كما يجب الحرص على شراء اللحوم قليلة الدسم لتجنب زيادة الوزن بشكل كبير


ويفضل تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة قبل الطهي، لتقليل الوقت الذي يستغرقه طهي اللحم ، ولتقليل الوقت الذي يبقى فيه على مصدر الحرارة.

قد يتم طهي اللحم قليلًا قبل الخبز لتقليل التعرض للتدخين.

الحرص على حرق الفحم بالكامل قبل وضع اللحم عليه حتى لا يتعرض اللحم للدخان الزائد.

الحرص على تناول كميات كبيرة من الخضار بجانب اللحوم لتقليل الإصابة بالأمراض مثل الكوليسترول، والحصول الجيم على القدر الكافي من الألياف.

لا تعرض اللحوم للتدخين ، ثم ضع حاجز لتجنب حرق الدهون وارتفاع الدخان.
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