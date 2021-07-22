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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرا: صداقتي بـ دلال عبد العزيز وسمير غانم قوية و في تعب والدتي مسابونيش

يسرا
يسرا

حكت الفنانة يسرا، عن أبرز الذكريات مع الفنان الراحل سمير غانم و الفنانة دلال عبد العزيز، قائلةً " الفنان الراحل سمير غانم قالي كنت الاقي واحدة حلوة كدة واقفة تقولي هتجوزك يا سمير لحد ما أتجوزتها و العلاقة اللي بينهم مش زوج وزوجة بس في صحوبية وفي جدعنة و في شهامة".

 

وأضافت الفنانة يسرا، خلال حوارها ببرنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناة " دي أم سي "، مساء أمس الأربعاء، أنه عندما كانت والدتي في المستشفى كانت الفنانة دلال عبد العزيز وميرفت  وبوسي شلبي ميسبونيش أبدا، قائلةً: "كل يوم كانوا يجولي و يعملولي أكل و يبعتهولي و مسابونيش".

 

وأوضحت الفنانة يسرا: "الصداقة القوية محدش يقدر يخترقها ولا يكسرها ولا يلغيها مهما حصل و اللي بيني و بينهم كبير أوي و أكبر من توقعات أي حد و الكنز الأساسي في حياتك لما ربنا يديك صديق فتخيل لو حبة بقي كبار كدا وبيخافوا عليك و بيحبوك فا انت غني اوي".

https://fb.watch/v/1WWP8I4yR/

فيما تحل الفنانة يسرا ضيفة على برنامج مساء dmc ، والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان .

 

ومن المقرر أن تذاع الحلقة التى تحل فيها الفنانة يسرا ضيفة على المشاهدين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .


وهنأت الفنانة يسرا جمهورها والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت يسرا : “عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وهنا وسرور .. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحفظ مصر وقادتها وشعبها ويجعلها دايما راية السلام والحب والوحدة.
 

وشاركت النجمة يسرا في حملة الأمم المتحدة التي توجه من خلالها رسالة إلى قادة العالم بهدف إلزامهم بالقضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030 باعتبارها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.

 

ليلة العيد : 
 

ومن المقرر ان تشارك الفنانة يسر فى بطولة فيلم ليله العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

 

وكانت يسرا قالت في تصريح لـ “صدى البلد” : أن تصوير فيلم “ليلة العيد” توقف بسبب إصابتي بفيروس كورونا وانشغالي في تصوير مسلسلي الأخير “حرب أهلية”، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه «تماسيح النيل».

 

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليء بالتشويق والاثارة ويشارك في البطولة كل من سيد رجب وعبير صبري وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنانة يسرا سمير غانم دلال عبد العزيز بوسي شلبي

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