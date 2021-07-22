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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم محمود عبد العزيز: عايز أروح لدكتور نفسي بعد فيلم موسى|فيديو

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل دوره في فيلم  موسى، مؤكدا أنه هذا العمل ركز فيه كثيرا لدرجة أنه كان يجلس مع نفسه كثيرا. 

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، أنه :"كنت انطوي بنفسي في الاوقات بعد انجاز يوم عمل في فيلم موسى، واخي وزوجتي لاحظوا هذا الأمر ، وحسيت بأني غير سليم نفسيا بسبب هذا العمل.

 

وتابع كريم محمود عبد العزيز، أنه “كان عندي أزمة في بداية دخولي مجال الفن لاني لم أمثل الشخصيات التي أحبها”، موضحا “معظم الأدوار التي قدمتها مش دماغي، ومش اللي نفسي فيه”.

 

وتابع كريم محمود عبد العزيز، تمنيت تقديم دور صعب ويحتاج للشغل والتركيز الكبير، وكلمني المخرج بيتر ميمي وحدثني عن الدور، و وافقت لأنه يوافق طموحاتي، وشعرت بحماس وثقة كبيرة، وولد لدى إحساس ان العمل سيحقق نجاحا كبيرا.


في ذات السياق، تم عرض التريلر الجديد لـ فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي، عن قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

 

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة.

 

يفضل الأبطال تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

ويشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر.

كريم محمود منى الشاذلى مجال الفن برنامج معكم فيلم موسى

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