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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة ومعلق تونسي.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإسبانيا

صدى البلد

قامت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، باختيار المعلق التونسي المتميز رؤوف خليف، من أجل التعليق على مباراة مصر وإسبانيا بالأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر ونظيره الإسباني في الساعة الـ9.30 صباح الخميس بالجولة الأولى لمجموعات منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، بجانب إتش دي 7.

قائمة المنتخب الأولمبي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا في الأولمبياد 


ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة  beIN SPORTS HD 7 عبر نايل سات تردد 12604

أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623

عامودي  27500 2/3

منتخب مصر الأولمبي سيفتتح الأولمبياد بمباراة صعبة للغاية أمام المنتخب الإسباني فيما سيواجه المنتخب الأرجنتيني في المباراة الثانية، والتي ستكون صعبة للغاية على منتخب الفراعنة قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة أستراليا، حيث من المتوقع أن يتحدد مصير المنتخب الوطني في تلك المباراة.

وكان المنتخب الوطني تأهل للأولمبياد بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

رؤوف خليف مباراة مصر وإسبانيا دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المنتخب الأولمبي محمد الشناوي تردد القناة الناقلة لمباراة مصر واسبانيا

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