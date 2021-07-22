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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

حسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها مساء اليوم الخميس على استاد «الأهلي WE السلام أمام البنك الأهلي ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وتأتي أبرز ملامح تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري، ظهور علي لطفي بسبب مشاركة محمد الشناوي في أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي، كما من المتوقع عودة محمد هاني في تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري


في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف

ومن المتوقع أن يجري موسيماني عدد من التغييرات في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، بسبب غياب 6 لاعبين من قوام الأهلي للمشاركة مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يشارك كل من محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، صلاح محسن، ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام في أولمبياد طوكيو.

كما يغيب عن تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي، كلا من وليد سليمان وحسين الشحات بسبب الإصابة.

بيتسو موسيماني النادي الأهلي البنك الاهلي الدوري المصري الممتاز علي لطفي محمد الشناوي

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