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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

أستراليا
أستراليا

محاولة هرب بائسة أحبطتها الشرطة الأسترالية، بعدما حاول مسافر الهرب من الحجر الصحي المفروض لمنع انتقال فيروس كورونا من المسافرين إلى السكان داخل البلاد.

 

طاردت الشرطة الأسترالية مسافرًا بعد إحباط خطته الغريبة للفرار من فندق الحجر الصحي باستخدام الملاءات كحبل هروب على طريقة الأفلام.

 

فر الرجل البالغ من العمر 39 عامًا من الفندق في بيرث بأستراليا عن طريق ربط ملاءات السرير معًا لصنع حبل ينزل به من نافذة غرفة نومه في الطابق الرابع.

 

كان الرجل قد سافر عبر الطائرة إلى مدينة الساحل الغربي على متن رحلة جوية بين الولايات من بريزبين بعد ظهر يوم الاثنين.

 

ولكن عندما وصل، تم رفض طلب دخوله لأنه لم يف بالمتطلبات الصارمة اللازمة لدخول الدولة التي لديها قواعد حدود صارمة لفيروس كورونا.

 

تم إخبار الراكب أنه يجب أن يغادر الدولة في غضون 48 ساعة وتم نقله إلى فندق للخضوع لحجر صحي مؤقت في تلك الليلة.

 

لكن قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل يوم الثلاثاء، "تسلق نافذة غرفة في الطابق الرابع باستخدام حبل مصنوع من ملاءات السرير وهرب من المنطقة''، حسبما كشفت شرطة أستراليا الغربية.

 

شاركت الشرطة الأسترالية صورًا للمشهد بعد الهروب الدراماتيكي، حيث ظهرت حوالي 5 ملاءات أسرّة مربوطة ببعضها ومتدلية نافذة من الطابق العلوي للفندق إلى الشارع.

 

تمكنت الشرطة من تعقب الرجل إلى الجانب الآخر من المدينة بعد حوالي ثماني ساعات واعتقلته على الفور، ووجهت إليه تهمة عدم الامتثال للتوجيهات وتقديم معلومات كاذبة.

 

وأكدت الشرطة فيما بعد أن الرجل جاء اختباره سلبيًا لفيروس كورونا مما اضطرهم لإطلاق سراحه.

 

جرائم الهروب في أستراليا

 

ولم يكن هذا هو الشخص الوحيد في فندق الحجر الصحي الأسترالي الذي تم إفساد خطته الماكرة للهرب هذا الأسبوع.

 

تم تغريم امرأة كانت في أحد فنادق الحجر الصحي في كوينزلاند، بعد أن ظهرت طائرة بدون طيار وهي تنزل علبة سجائر إلى شرفتها.

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