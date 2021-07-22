تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

يبدأ منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم مشواره في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 هذا الصباح بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا المرشح بقوة لحصد الميدالية الذهبية للبطولة.

وينافس منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

تشكيل منتخب اسبانيا لمواجهة مصر

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني، وشوقي غريب مدرب منتخب مصر، التشكيل الأساسي للمباراة الافتتاحية لمسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وشهدت تشكيلة اللاروخا وجود العديد من العناصر التي شاركت مع المنتخب الأول في نهائيات يورو 2020.

وجاءت تشكيلة إسبانيا كالتالي:

أوناي سيمون، مينجويزا، جارسيا، باو توريس، ميراندا، بيدري، ميكيل ميرينو، سيبايوس، داني أولمو، أسينسيو، أويارزابال.

بينما تشكيلة المنتخب المصري، جاءت كالآتي:

محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، إمام عاشور، أكرم توفيق، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان.