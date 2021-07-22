آمال وطموحات فى البعثة الأكبر تاريخيا.. مصر «نمبر وان» العرب فى الأولمبياد البداية بذهبية السيد نصير بـ أمستردام.. والخماسية تتكرر مرتين.. وعبير عبد الرحمن تحصد ثنائية بأثر رجعى

تعد الدورة الأولمبية التى تقام كل 4 أعوام هي الحلم لأبطال الرياضة فى كل أنحاء العالم فهى الدورة التى تجمع كل الألعاب والأبطال تحت علم واحد، وتشهد منافسات حامية بين أبطال كل لعب للفوز بالذهب وحصد الميدالية الأغلى فى حياة كل رياضى.



وفى مصر كان التمثيل الأوليمبى مبكرا وتحديدا فى 1912 عن طريق البطل السابق أحمد حسنين لاعب الشيش، الذى يعد أول عربي يشارك في الألعاب الأولمبية، وثاني دولة أفريقية تشارك في هذا الحدث بعد المشاركة الأفريقية الأولى لجنوب أفريقيا في لندن 1908.



ولكن المشاركة المبكرة لمصر لم تؤتِ بثمارها إلا بعد 16 عاما وتحديدا فى الدورة الأولمبية التى أقيمت هولندا عام 1928 عن طريق البطل العملاق السيد نصير الذى توج بالميدالية الذهبية.



وتعتبر مصر هى الأولى بين الدول العربية الأكثر تتويجا بالميداليات عبر التاريخ برصيد 32 ميدالية متنوعة، فيما تأتى المغرب فى المركز الثانى بـ 23 ميدالية، والجزائر في المركز الثالث بـ17 ميدالية، وتونس في المركز الرابع بـ13 ميدالية، والبحرين في المركز الخامس بـ3 ميداليات، تليها سوريا بنفس الرصيد 3 ميداليات، ثم الإمارات برصيد ميداليتين.

اليوم وقبل ساعات من انطلاق الدورة الأولمبية رقم 29 منذ بدايتها حيث تم إلغاء 3 دورات بسبب الحرب العالمية الأولى والثانية، وهم أعوام 1916 و1940 و1944 وبمشاركة مصرية هى الأكبر فى تاريخها الأوليمبى الذى وصل إلى 134 لاعبا ولاعبة، نستعرض التاريخ الأوليمبى لمصر والتتويج بالميداليات على مدار الدورات السابقة، حيث توجت مصر من قبل بـ 32 ميدالية أولمبية متنوعة عبر تاريخها 32 ميدالية، منها 7 ذهب و10 فضيات و15 برونزية.



- أمستردام 1928:

كان الإنجاز الأول لمصر فى المشاركة الرابعة لمصر في أولمبياد امستردام 1928، حيث فاز السيد نصير بذهبية رفع الأثقال لوزن خفيف ثقيل، قبل أن يحصد إبراهيم مصطفى بطل المصارعة الرومانية الذهبية الثانية.

السيد نصر

كما تألق فريد سميكة بطل رياضة الغطس ليحصد ميداليتين فضية وبرونزية لمصر.

- برلين 1936:

غابت مصر عن أولمبياد 1932 في لوس انجلوس لتعود وتحصد خمس ميداليات مقسمة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في دورة برلين لتبدأ فترة ازدهار أوليمبي استمرت حتي الدورة التالية.



واكتسح أبطال رفع الأثقال الحصاد المصري في برلين، حيث حصل أنور مصباح علي ذهبية وزن خفيف كما فاز خضر التوني بذهبية وزن المتوسط .



وفاز صالح سليمان بفضية وزن الريشة، واختتم الثنائي إبراهيم شمس ووصيف إبراهيم الحصاد المصري ببرونزيتي وزن الريشة ووزن خفيف.

- لندن 1948:

واصل أبطال رفع الأثقال التألق وحصد الميداليات لمصر بذهبيتي محمود فياض وإبراهيم شمس في وزن الريشة ووزن الخفيف، كما فاز عطية حمودة بفضية وزن الخفيف.



وشهدت الدورة عودة المصارعة المصرية للواجهة مرة أخرى بفوز بطلي المصارعة الرومانية محمود حسن علي وإبراهيم عرابي بميداليتين فضية وبرونزية.

- هلسنكي 1952:

شهدت الدورة تراجعًا كبيرًا في نتائج البعثة المصرية مقارنة بالدورتين السابقتين بحصد ميدالية برونزية واحدة لعبد الراشد في المصارعة الرومانية.

- روما 1960:

تحسنت نتائج مصر بشكل طفيف في روما مقارنة بالمشاركة الأخير قبل 8 سنوات، بعد انسحاب مصر من دورة ملبورن 1956، حيث واصلت المصارعة المصرية حصد الميداليات بفوز عثمان سيد بفضية وزن الذبابة، كما حصدت الملاكمة المصرية أول ميدالياتها عن طريق عبد المنعم الجندي صاحب برونزية وزن الذبابة.

- لوس أنجلوس 1984:

بعد غياب عن منصات التتويج دام لـ 24 عامًا فشلت فيها البعثات المصرية لـ 5 دورات متتالية في تحقيق أي إنجاز، قبل أن تنسحب مصر من أولمبياد موسكو 1980، يأتي دور محمد علي رشوان بطل الجودو ليحصد الميدالية الوحيد لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس بعد فوزه بفضية.

محمد رشوان

- أثينا 2004:

تألقت البعثة المصرية بكل قوة في أثينا بتحقيق خمسة ميداليات متنوعة بينها ميدالية ذهبية وفضية وثلاث برونزيات، في ثالث أفضل مشاركة في تاريخ مشاركات مصر بالأولمبياد.



البداية كانت من المصارعة كما هي العادة، حيث فاز المصارع كرم جابر بذهبية وزن 96 كيلو، قبل أن يحصد أبطال الملاكمة ثلاثة ميداليات عن طريق محمد علي بفضية وزن فوق الثقيل، وبرونزيتي محمد السيد وأحمد إسماعيل في وزن الخفي ووزن خفيف الثقيل.



واختتم تامر بيومي بطل التايكوندو الحصاد المصري ببرونزية التايكوندو لوزن 58 كيلو.

- بكين 2008:

تراجعت النتائج مرة أخرى بتحقيق ميدالية برونزية واحدة بعد أن حفظ هشام مصباح ماء وجه البعثة المصرية ببرونزية الجودو في وزن 90 كيلو.



وفى 2016 أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، سقوط بطلتي الصين وأوكرانيا، في اختبارات الكشف عن المنشطات لدى إعادة تحليل عيناتهم المسحوبة خلال أولمبياد بكين 2008.



وكانت الرباعتان الأوكرانية نتاليا، والصينية لو تشونهونج، أحرزتا الميداليتين الفضية والبرونزية، في أوليمبياد بكين 2008، ليتم سحب الميداليتين منهما.



وبتلك النتيجة تصعد عبير عبد الرحمن من المركز الخامس إلى المركز الثالث والميدالية البرونزية.



- لندن 2012:

تحسنت النتائج بشكل طفيف في المشاركة المصرية بالنسخة الماضية، حيث ارتفع الحصاد المصري إلي ميداليتين، حيث فاز علاء أبو القاسم بفضية فردي الشيش، قبل أن يعود كرم جابر ليفوز بفضية أخرى في المصارعة الرومانية في وزن 86 كيلو.



وبالمفارقة وبأثر رجعى، أعلن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال عام 2016، منح مصر ميداليتين بخلاف ما تحقق فى لندن، بحصول عبير عبد الرحمن لاعبة منتخب رفع الأثقال، على الميدالية الفضية، وحصول طارق يحيى لاعب المنتخب أيضا، على ميدالية برونزية.

عبير عبد الرحمن لاعبة منتخب رفع الاثقال



وحصل اللاعب على البرونزية بعد ثبوت تعاطي صاحب المركز الثالث بطل روسيا للمنشطات، وكذلك حققت عبير الفضية بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية سحب الميداليات التى حققها لاعبات كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا، وهى عبارة عن الذهبية والفضية والبرونزية، نتيجة تورط اللاعبات في تناول المنشطات، وبذلك أصبح إجمالى ميداليات مصر المحتسبة من أولمبياد لندن 4 ميداليات مقسمة إلى 3 فضيات وبرونزية.

- ريودى جانيرو 2016:

شاركت مصر في دورى ريو دى جانيرو بالبرازيل، ببعثة قوامها 120 لاعبا ولاعبة، ولكن لم يتحقق سوى 3 ميداليات برونزية فقط، واحدة للتايكوندو، والأخريان لرفع الأثقال.



كانت البداية عن طريق سارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، وأصغر رياضية تحصد ميدالية أوليمبية، حيث تبلغ من العمر 18 عاما، استطاعت أن تقص شريط الميداليات للبعثة المصرية فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بعد فوزها بالميدالية البرونزية فى منافسات وزن 68 كجم.

سارة سمير



وحصل محمد إيهاب لاعب فع الأثقال، على الميدالية البرونزية الثانية لمصر فى البطولة، بمنافسات رفع الأثقال لوزن 77 كـجم للرجال.

محمد إيهاب



نجحت المصرية هداية ملاك لاعبة التايكوندو، في الفوز بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر في الأولمبياد بعد الفوز على بطلة بلجيكا، ومن قبلها لاعبة اليابان، ولاعبة إسبانيا.

البعثة الأكبر فى التاريخ

وتشارك مصر فى الدورة الحالية "طوكيو 2020" التى تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا التى أثرت على كل جوانب الحياة ومن بينها الرياضة التى شهدت تأجيل العديد من البطولات وإلغاء البعض.



وتشارك مصر بـ:

الخماسي الحديث:

أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل



السباحة:

علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش



الغطس: مهاب مهيمن – مها عبد السلام



السباحة التوقيعة: هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد



تنس الطاولة:

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبد العزيز



السلاح:

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ

سلاح السيف: محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة

التنس:

ميار شريف – محمد صفوت

المصارعة:

محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبد اللطيف منيع

كانوي وكاياك:

سما أحمد – مؤمن مهران



الشراع:

خلود منسي – علي بدوي



الجمباز:

ترامبولين: سيف شريف – ملك حمزة

فني: عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم

فريق إيقاعي: تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم



التجديف:

عبد الخالق البنا



الفروسية:

عبد القادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان



كرة القدم:

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي



كرة اليد:

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - محمد سند – أحمد الأحمر – يحيى خالد – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل



التايكوندو:

سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك



القوس والسهم:

أمل آدم – يوسف طلبة



الملاكمة:

عبد الرحمن عرابي – يسري رزق الله



ألعاب القوى:

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبد الرحمن – بسنت حميدة



الجودو:

محمد عبد الموجود – محمد عبد العال – رمضان درويش



الكاراتيه:

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبد الله ممدوح



الريشة الطائرة:

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل



الثلاثي:

بسملة السلاموني



الدراجات:

ابتسام زايد



الرماية:

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبد العزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبد الفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري



