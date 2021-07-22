٣ مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال الشهر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٢٣ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة بإجمالي ٢٠٠٣٣ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يونيو الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت ٧٢١ مليونًا و٤٠٤ آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٢٩٠ مليونًا و١٦٦ ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول ١٦٦٨ بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضى، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال ، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار و٣٩٧ مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و١٨٦ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يونيو الماضي بلغت حوالي ٣ مليارات و١١مليونًا و٥٧٠ ألف جنيه.