نجم المنتخب: حصد نقطة من إسبانيا أمر جيد.. وانتظرونا في باقي مباريات الأولمبياد

أكد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، أن الخروج بنقطة التعادل أمام المنتخب الإسباني الأولمبي أمر جيد، مضيفًا أن المباريات المقبلة ستشهد ظهور المنتخب الوطني الأولمبي بشكل أفضل.

وخلال تصريحات عقب المباراة، قال حجازي: "استعدينا لمباراة إسبانيا بشكل جيد، ودرسنا الخصم، الحصول على نقطة التعادل أمر جيد في بداية مشوارنا بالبطولة".

انتظرونا في المباريات القادمة

وأضاف: "في المباريات المقبلة سنظهر بشكل أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

وخطفت مصر، نقطة ثمينة بالتعادل مع منتخب اسبانيا سلبيا في المباراة التي بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

وينافس منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض ثاني مبارياته أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل (25 يوليو) على ملعب ستاد سابورو دومي، ثم يخوض الجولة الثالثة والأخيرة أمام استراليا يوم الأربعاء (28 يوليو) على ملعب مياجي.