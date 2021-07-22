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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لإدارة أزمة كورونا.. الرئيس التونسي يمنح الضوء الأخضر للجيش للتدخل

صدى البلد

شهدت الجمهورية التونسية مؤخرا حالة تأزم في الأوضاع الصحية جراء تفاقم الأوضاع الصحية على خلفية فيروس كورونا، إذ دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد لإعطاء الضوء الأخضر للجيش للتدخل لإدارة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وسط تفاقم الجائحة، ولمواجهة الحرب الشرسة التي سيخوضها الجيش والشعب مع كورونا دون مواجهة بسلاح. 

وجاء هذا القرار الرئاسي بعد محاولات مستميتة و سلسلة من التطورات الصحية الخطيرة من بينها نفاذ مخزون الأكسجين وامتلاء المستشفيات بحالات كورونا تلك الأوضاع التي انتفض لها العالم العربي والغربي بالتضامن مع تونس بإرسال عدة دول عربية وأوروبية مساعدات طبية ووقائية للشعب التونسي في مقدمتها، مصر، السعودية، المغرب، الكويت، بلجيكا،أسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء عن تكليف إدارة الصحة العسكرية مهمة تسيير الأزمة الصحية في البلاد، وسط تفاقم جائحة فيروس كورونا، 

ووصلت إلى تونس مساعدات دولية من دول أوروبية وعربية كان ضمنها أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح، إلى جانب مستشفيات ميدانية وأسرة عناية فائقة لمساعدتها على مواجهة الأزمة، فيما لا تزال تتخبط في أسوأ أزمة مالية على الإطلاق وتوشك على الإفلاس.

وسجلت البلاد إصابة أكثر من 550 ألف شخص بفيروس كورونا، بينما اقترب إجمالي الوفيات من نحو 18 ألف شخص. في المقابل، لم يحصل سوى 950 ألف شخص على تطعيم كامل من مجموع 11.6 مليون نسمة.

 

 

 

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