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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء: صفر إصابات بكورونا فى 24 ساعة.. وشفاء 3 حالات

استمرار عمليات تعقيم
استمرار عمليات تعقيم ورش المنشآت في سيناء

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء  ، صفر إصابات بفيروس كورونا، كما تماثل للشفاء 3 حالات  خلال ال24 ساعة الماضية.ولم تسجل اي حالة وفيات بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة شمال سيناء ، بشأن متابعة موقف الإصابات بكورونا أنه تم رصد " صفر" حالات إيجابية، و"3" حالات شفاء، ولم تسجل اي حالة وفاة ، ولا يزال يتلقى العلاج فى المستشفيات 4 حالات ، و12  حالة اخرى تخضع للعزل التكنولوجيا اشراف طبي.

وأشار ،  إلى إن أجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء هى 535 حالة ايجابية، 3045 حالات  تعافيت من الإصابة، و213 حالة وفاة.

تسجيل الطلبات

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم اللقاح ضد فيروس كورونا ، و أن العمل مستمر في تلقي تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا  ، على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقي اللقاح بمستشفى العريش العام .

 


 

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كورونا شفاء إصابات تماثل سيناء

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