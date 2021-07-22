البرازيل تقسو على ألمانيا بـ "رباعية" في أولمبياد طوكيو

فاز منتخب البرازيل، على نظيره منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيسان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة أولمبياد طوكيو 2020.

وأحرز ريشارليسون، هاتريك لمنتخب البرازيل في الشوط الأول، حيث جاءت الأهداف في الدقيقة السابعة و22 و 30.

وسجل ناديم أميري، هدف منتخب ألمانيا الأول في الدقيقة 57، ثم قلص راجنار أتشي الفارق إلى هدف وحيد بإحراز هدف المانشفت الثاني في الدقيقة 84.

وتمكن باولينهو، من قتل المباراة بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب البرازيل، قبل ثوان من انتهاء اللقاء.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، والتي تضم ألمانيا والسعودية وكوت ديفوار.

يذكر أن منتخب السعودية خسر أمام كوت ديفوار، صباح اليوم الخميس، بهدف دون رد.

نتائج مباريات اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو:

مصر0 ×0 إسبانيا

نيوزيلندا 1× 0 كوريا الجنوبية

المكسيك 4 × 1 فرنسا

ساحل العاج 2 × 1 السعودية

الأرجنتين 0 × 2 أستراليا

اليابان 1 × 0 جنوب أفريقيا

الهندوراس 0 × 1 رومانيا

البرازيل 4 × 2 البرازيل