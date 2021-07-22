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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ 100 شخص من الغرق في مصيف بلطيم.. صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

زاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة العيد، وتم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين، بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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قال العميد هاني محمد عبد القوي رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه لا توجد إلى الآن أي حالات غرق منذ بداية احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتم إنقاذ العشرات من حالات الغرق، لعدم اتباعهم التعليمات الخاصة من المنقذين أثناء نزولهم للاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط.


وأكد عبد القوي، أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف بلطيم وعلي الشواطئ، لضبط المخالفين وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.


قال القبطان بحري هشام زكي، المشرف على فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، إن عدد المتواجدين بالمصيف عدد كبير، مؤكداً أن ما يوجد بالمصيف أكبر عدد يستقبله المصيف في يوم، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ حوالي 100 شخص حتى الآن، ولم يتم نقل أي حالات للمستشفى، مؤكداً أن استخدام المعدات من لنشات وغيرها قلل من نسب من تعرضوا للغرق.

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عيد عيد الأضحى المصيف اللواء جمال نور الدين بلطيم

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