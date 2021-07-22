البنك الأهلي يقيم ممرا شرفيا للاعبي الأهلي بعد التتويج بـ نهائي إفريقيا

قرر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي إقامة ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة بينهما بعد قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ويأتي ذلك بعد تتويج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشر في تاريخ المارد الأحمر .

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم كالتالي :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.