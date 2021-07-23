تعرف على أول سيارة ليموزين في العالم.. سبب تسميتها بهذا الاسم ؟

من منا لم يسمع كلمة ليموزين من قبل، والتي يرحع أصلها إلى مدينة ليموج Limoges، التي تقع في وسط دولة فرنسا، وعرف عن سكانها الزي التقليدي الخاص بعم، اطلق عليه اسم ليموزين، وهو يعبر عن غطاء الرأس مع مقدمة ممتدة فوق وجه الشخص .

سيارة ليموزين

و بالحديث عن مفهوم سيارة الليموزين فمن المفترض أن الهيكل الأولي للمركبة مأخوذ من هذا الزي، حيث نجد أن الغطاء الممتد فوق الرأس يشبه بشكل كبير سقف السيارة، ورغم تطور وحداثة السيارة إلا أن الاسم ظل مرتبط بها.

تعد سيارة الليموزين من السيارات الفاخرة والفارهة، والتي تتمتع بالطول الملحوظ لها على عكس السيارات العادية، و بسبب مقصورة الليموزين الفاخرة، وتستخدم بشكل كبير في المناسبات الخاصة، بالإضافة إلى احتوائها علي الثلاجات والمرايا والأضواء وفتحات السقف، وأنظمة خاصة للصوت، وبعضها يحتوي على أحواض المياه الساخنة.

وتتميز سيارة ليموزين بطولها الملحوظ، و بالتالي تمنح الركاب تجربة مريحة لأقصي درجة، كما تتمتع المقاعد الأمامية بخاصية الوضعية المثلى وقابلية التعديل في 24 وضعية مختلفة.

في عام 1928 تم اطلاق أول مركبة ليموزين في مدينة فورت سميت، أركنساس، الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم صناعتها من شركة أرمبروستر، حيث كانت عادة ما تستخدم لنقل العصابات ومعداتهم ، أما في وقتنا الحالي نجد العديد من الشركات تبذل جهودها لتوفير أفضل المزايا الفاخرة داخل سيارة الليموزين، علاوة علي ذلك الكفاءة والأداء العالي.

وتعد سيارة الليموزين غالية الثمن، و يقبل على شرائها فئة معينة من الأثرياء بشكل دائم ، تعود ملكية معظم سيارات الليموزين إلى شركات الاستئجار لاستخدامها في المناسبات الخاصة، وبعضها للشركات الكبيرة ليتم استخدامها في نقل كبار المسؤولين و المشاهير .

تقوم الشركات الخاصة بصناعة سيارات الليموزين عن طريق تعديل السيارات العادية، بعد أخذ أسهم السيارات من الشركات المصنعة، تعدل هذه الشركات تصميم وبناء السيارات العادية وتحويلها إلى ليموزين، ويشمل ذلك تمديد قاعدة العجلات، وإضافة الصفائح المعدنية والنوافذ وغيرها الكثير من المزايا لجعلها ذات حجم أطول وأوسع، وأخيراً يتم تزويدها بأنواع مختلفة من الإضافات الفاخرة، لتصبح في النهاية ليموزين فاخرة