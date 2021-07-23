نائب يطالب مجلس النواب بضرورة إصدار قانون العمل الجديد

قال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون العمل الجديد من أهم القوانين التى يجب على مجلس النواب إصدارها خلال الفترة القادمة.
وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف إحداث توازن بين صاحب العمل و العامل ، خاصه وأن قانون العمل الحالى عفى عليه الزمن ، وكان لابد من إصدار قانون جديد يتواكب مع العصر الحالى.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وخلال الجلسة يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.
كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأعلن مجلس النواب إرجاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لتصبح الأحد 25 يوليو بدلا من السبت 24 يوليو 2021.
وكان البرلمان في جلساته الأخيرة وافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد.
وأعلن النواب، موافقتهم على مد الطوارئ وأكد النائب مصطفى بكري موافقته على مد حالة الطوارئ في البلاد وقال خلال الجلسة العامة: "الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات.
وقال بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية سد النهضة وندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية والقيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد وندرك التعنت الإثيوبي وندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأعلن النائب عاطف المغاوري، أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني ومنح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الأمن.
وأعلن نواب تأييدهم لمد الطواري وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.