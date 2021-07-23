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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب مجلس النواب بضرورة إصدار قانون العمل الجديد

النائب حسن عمار،
النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

قال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن قانون العمل الجديد من أهم القوانين التى يجب على مجلس النواب إصدارها خلال الفترة القادمة.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف إحداث توازن بين صاحب العمل و العامل ، خاصه وأن قانون العمل الحالى عفى عليه الزمن ، وكان لابد من إصدار قانون جديد يتواكب مع العصر الحالى.

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد القادم برئاسة المستشار حنفي جبالي،  وخلال الجلسة يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأعلن مجلس النواب إرجاء الجلسة العامة لمجلس النواب، لتصبح الأحد 25 يوليو بدلا من السبت 24 يوليو 2021.

وكان البرلمان في جلساته الأخيرة وافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد.

وأعلن النواب، موافقتهم على مد الطوارئ وأكد النائب مصطفى بكري موافقته على مد حالة الطوارئ في البلاد وقال خلال الجلسة العامة: "الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات.

وقال بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية  سد النهضة وندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية والقيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد وندرك التعنت الإثيوبي وندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأعلن النائب عاطف المغاوري، أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب  موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني ومنح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الأمن.

وأعلن نواب تأييدهم لمد الطواري وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والنائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

قانون العمل الجديد مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مد حالة الطوارئ

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