مدينًا حوادث الإسلاموفوبيا..جاستن ترودو يزور مسجدًا بـ كندا في صلاة عيد الأضحى

تابع مرصد الأزهر باهتمام بالغ زيارة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمسجد مدينة "هاميلتون" بمقاطعة" أونتاريو" أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأدان جاستن ترودو خلال هذه الزيارة حوادث الإسلاموفوبيا الأخيرة، ومظاهر معاداة السامية وكراهية النساء وغيرها.

من جانبه، ثمن مرصد الأزهر تلك الزيارة التي تنم عن الاهتمام البالغ بأحوال مسلمي كندا وقضاياهم، كما تبرز مدى تأثير المسلمين هناك في مجتمعاتهم واندماجهم الإيجابي.

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تقرير له بعنوان "أسباب التطرف وتداعياته في دولة مالي" إن المتأمل في الوضع الحالي لدولة مالي، يجد أنها تشهد صراعًا مسلحًا منذ ما يقرب من (٨) سنوات، وخاصة في منطقتي الشمال والجنوب.

وذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن دولة مالي شهدت تمرد مجموعات كثيرة ضد الحكومة، وأكد الأزهر رفضه لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي لم تُراع حرمة الدماء وحق البشر في الحياة الآمنة، وقد طالب المجتمع الدولي في الوقت ذاته بضرورة التصدي بمنتهى القوة والحزم لتلك الحركات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تبيح قتل الأبرياء، وتؤجج نار الحروب الأهلية والنزاعات الطائفية.

بدوره، جدد مرصد الأزهر، دعوته لأبناء القارة الإفريقية لتفعيل مبادرة "إسكات البنادق" التي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي دعا فيها إلى احتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، وحل المشكلات من خلال المفاوضات والطرق السلمية، والقضاء على الإرهاب وتخليص القارة من شروره، وغير ذلك العديد من القضايا التي تُكدِّر السلم والأمن العام في مالي.