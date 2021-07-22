أسرة قتيل طوخ: زوجته قتلته وقالت لنا سامحونى عشان عيالى..فيديو

أكد عصام إبراهيم ابن عمة محمد أحمد عبدالحفيظ والذى لقى مصرعه علي يد زوجته في قرية طنط الجزيرة مركز طوخ فى القليوبية بسبب الخلافات بينهما أن محمد كان حاصل على بكالوريوس تجارة كان عنده 29 سنة ووحيد ومن أسرة طيبة والجميع يحترمها.

واضاف عصام خلال لقائه مع صدى البلد فى بث مباشر أن محمد تزوج من أربع سنوات وكان يوفر لها كل شيء وكان آخرها تغيير فرش الشقة.

وتابع عصام ابراهيم ان زواج محمد كان زواج تقليدي من خلال التعارف وكان حريص على تلبية جميع طلباتها وكان آخرها تركيب تكييف بالمنزل، و حجز مصيف في شرم الشيخ كان موعده الشهر القادم.



وأكد عصام أن الصدمة كانت شديدة لنا جميعا وايه السبب انه يموت كده بالشكل ده ، مضيفا ان زوجة ابنه عمه طعنته فى القلب كما قامت المتهمة بتغيير التيشيرت الخاص بمحمد بعد قتله لطمس الحقيقة إلا أن محمد حاول الاستغاثة بوالدته إلا أنه توفى فى الحال.

وأشار الى اننا لم نتوقع ان محمد يموت على يد زوجته داخل شقته مضيفا ان المتهمة اخبرت شقيقة ووالدة المجنى عليه بأن يسامحوها علشان تربي اطفالها الصغار

وكانت منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية قد شهدت مصرع محاسب على يد زوجته إثر مشادة كلامية لخلافات بينهما ، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، واستلت سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة بمنطقة طنط الجزيرة دائرة المركز بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ ع" 28 سنة محاسب تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا وعلى الفور توجهت الزوجة للمطبخ واستلت سكينا وطعنته فى صدره فسقط على الفور جثة هامدة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على نيابة مركز شرطة الخانكة أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.