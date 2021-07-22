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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زحام شديد على كورنيش وحدائق المنوفية في ثالث أيام عيد الأضحى

صدى البلد

شهدت حدائق وملاهي محافظة المنوفية إقبال شديد من المواطنين في ثالث أيام عيد الاضحي المبارك وصلت احد الزحام. 

ورصدت عدسة موقع صدى البلد الإخباري توافد المواطنين وأسرهم على الحدائق والملاهي وكورنيش النيل .

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الخميس الموافق 22-7-2021 .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن اليوم ثالث أيام عيد الأضحى يشهد انخفاض في درجة الحرارة ، ويكون الطقس ليلا معتدلا رضب علي القاهرة الكبرى وباقي انحاء الجمهورية مع اختلاف طفيف في ساعات النهار .

وتظل الرياح نشطة علي مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

وهناك فرصة لأمطار خفيفة علي مناطق اقص جنوب البلاد " حلايب وشلاتين وأبو سمبل " .
 

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الأرصاد الجوية عيد الأضحى محافظة المنوفية هيئة الأرصاد الجوية كورنيش النيل

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