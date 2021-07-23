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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال الإجازة الصيفية.. آداب القاهرة تنظم دورات تدريبية للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت وحدة التدريب وتنمية المهارات التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة القاهرة ، عن عقد ورشة عمل مجانية لـ طلاب كلية الآداب بعنوان “ مهارات الإلقاء .


تبدء الورشة يوم الاثنين الموافق 9 من أغسطس القادم ، على أن تستمر خلال فترة الإجازة الصيفية علما بأن الورشة ستعقد على مدار يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواجدة ظهرا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية . 


كما أعلنت وحدة التدريب بأن عدد الطلاب المشاركين سيكون 30 متدرب والأولوية لأسبقية الحجز ، مؤكدة على أن الدورة مجانية تماما باستثناء دفع مبلغ خمسين جنيها نظير رسوم استخراج الشهادة ، بشرط حضور المتدرب 85% من إجمالي عدد الساعات . 

كما سيتم حرمان المتدرب من الشهادة في حالة تجاوز غيابة 15% من إجمالي عدد ساعات الورشة . 


تسدد رسوم استخراج الشهادة بوحدة الحسابات بالكلية يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ماعدا يومي الجمعة والسبت و على كل متدرب تسجيل رقم الموبايل الخاص به بالاضافة إلى صورة الكارنيه . 


دورة تدريبية للمعلمين 
وفى نفس السياق ، أعلن مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة ، عن دورة تدريب المعلمين للمدارس الدولية ومدارس اللغات ، لـ أقسام اللغة الإنجليزية و اللغة الفرنسية والتاريخ والفلسفة وعلم النفس و اللغة العربية و اللغة الألمانية و الاجتماع .


يأتي ذلك في إطار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الآداب ، وشمل دورة التدريب على الآتى :
1- التدريب على استخدام السبورة الذكية .
2- التدريب على عمل الفيديوهات التعليمية الحديثة بالبرامج الالكترونية المتخصصة .
3- التعرف على أنظمة المدارس الدولية و الفروق بينها وكيفية الالتحاق بالتدريس بها .
4- كيفية التأكد من حصول المدرسة على الرخصة الدولية .
5- التدريب على عمل السيرة الذاتية CV و تسليم بعض السير الحديثة الجاهزة .
6- التعرف على كيفية اجتياز الاختبارات ( الديموهات ) و المقابلات الشخصية بـ المدارس الدولية ومدارس اللغات .
وكان قد  أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، أنه جارى تأسيس وحدة جديدة تتبع الكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم .

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وقال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لصدى البلد ، إن الوحدة الجديدة بالكلية تستهدف تنمية قدرات ومهارات ذوي الهمم من طلاب وطالبات الكلية من كافة أنواع الإعاقات الذهنية والحركية والبصرية  ، مؤكدا على أن يتولاها أحد أساتذة المتخصصين بـ قسم علم النفس وتتبع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ولها مقر دائم لتقديم الرعاية والإعلان عن الأنشطة على مدار ساعات العمل بالكلية .

جامعة القاهرة امتحانات دورات تدريبية ساعات العمل السبورة الذكية

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