راغب علامة يروي تفاصيل أول خناقة مع زوجته

حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج " سهرانين" والمذاع عبر قناة " أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.



وقال علامة خلال حواره ببرنامج " سهرانين"تقديم الفنان امير كرارة والمذاع عبر قناة " أون"، إن زوجته الآن أصبحت خبيرة في المطبخ وطبخها مميز جدًا، رغم وجود طباخ لديهم إلا أنها أحيانا تدخل المطبخ.



وعن أول خلاف حدث بينه وبين زوجته، أوضح:"أول مشكلة كانت بسبب (البسلة)، فبعد زواجنا قالت لي أعملك اكل ايه اليوم، فقلت لها بتعرفي تعملي أكل قالت أه قلتلها لو لم تعرفي قولي لامك لان هذا ليس عيبًا، فقلت لي أنا أعرف أطبخ".

وأكمل:" خرجت من المنزل وعدت بعدها وطلبت منها الأكل ولكنها البسلة لم تعجبني وقلت لها مفيش أقرف من كدا وقمت بعدها وألقيت ما في الحلة كاملًا في الزبالة، فقالت إنها لن تدخل المطبخ مرة أخرى فقلت لها لو دخلتي هاكسر رجليكي".

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راغب علامة : أعشق البطاطس المحمرة.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنه عندما أحصل على الطعام أفضل ألا يكون ابني خالد معي، مؤكدا أنني أعشق البطاطس المحمرة وابني يرفض ذلك.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج سهرانين، أنني أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود".

قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي” مؤكدا “كنا 8 أبناء 5 أولاد و 3 بنات وكنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا”.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون”، أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة كان لها طعم مختلف".

وتابع الفنان راغب علامة أن ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.