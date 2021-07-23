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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات Galaxy A22 5G

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy A22، بتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، والمقرر أن يصل إلى الأسواق الهندية، اعتبارا من 23 من يوليو الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كانت شركة سامسونج قد أعلنت عن هاتف Galaxy A22 5G، في الأسواق الأوروبية خلال الشهر الماضي، والذي يعد الهاتف من أبرز هواتف 5G، التي تقدمها عملاقة التقنية الكورية الجنوبية ضمن الفئة المتوسطة.

 

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وأصدرت شركة سامسونج هاتف Galaxy A22 4G، أيضا تحت هذه العلامة التجارية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي في أوروبا والهند بمواصفات متميزة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

تشمل المواصفات الرئيسية لهاتف سامسونج القادم Galaxy A22 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، و بدقة عرض 2400 × 1080 بكسل، و بمعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مزودًا بمعالج رسومات ثنائي النواة ARM Mali G57، هو ليس إصدارا مخصصا لتشغيل  الألعاب بسبب الإعدادات المتواضعة، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت، عبر بطاقات الذاكرة  الخارجية microSD.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر عدسة بزاوية عريضة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وسيأتي الجهاز مزودا بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير السيلفي.

وسيحزم هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، وسيعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، مقابل سعر حوالي 225 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 100 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، بينما ستأتي نسخة  8 + 128 جيجابايت، مقابل 250 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 600 جنيه مصري).

Galaxy A22 5G
هاتف سامسونج Galaxy A22 5G
سامسونج Galaxy A22 هواتف 5G Galaxy A22 5G هاتف سامسونج

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