تسريبات تكشف معدل سرعة الشحن الخارقة لهواتف سامسونج Galaxy S22

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستغير من معدلات سرعة الشحن مع هواتفها القادمة خاصة مع هواتف Galaxy S22 الرائدة حيث ستحصل الهواتف على الشحن السريع بقوة 65 واط .



وبحسب موقع Android Authority فإن هواتف Galaxy S22 ستتم ترقيتها من معدل الشحن السريع بقوة 25 واط إلى 65 واط ، وهو تغيير جذرى كبير بالنسبة لهواتف سامسونج الرائدة.



وستدخل سامسونج المنافسة بهذا المعدل مع هواتف مثل OnePlus 9 Pro من شركة وان بلس و Xiaomi Mi 11 Ultra من شركة شاومي، والتي تأتي بنفس معدل الشحن 65 واط ، حيث ستكون هواتف Galaxy S22 قادرة على الشحن بنسبة 100 % في غضون 40 دقيقة فقط.

مواصفات هواتف Galaxy S22 القادمة من سامسونج



وسيكون هاتف Galaxy S22 Ultra الأفضل في مجموعة هواتف Galaxy S22 أول هاتف في فئة هواتف الأندرويد الرائدة الذى سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي ستشهدها الكاميرا في في دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة.



وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.



أما بالنسبة لجودة شاشات هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليًا في الهواتف الذكية.