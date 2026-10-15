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تحتوي على مسحوق أبيض.. رسائل بريدية مشبوهة تثير الذعر في الشوارع الأمريكية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحتوي على مسحوق أبيض.. رسائل بريدية مشبوهة تثير الذعر في الشوارع الأمريكية

أمريكا
أمريكا
محمود نوفل

أفادت مكاتب انتخابية في عدة ولايات أمريكية بتلقيها رسائل بريدية مشبوهة تحتوي على مادة مسحوقة بيضاء، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية إلى فتح تحقيق في هذه الوقائع.

وذكر مسئولون في ولايتي لويزيانا وأوكلاهوما أنه تم تلقي مثل هذه الرسائل يوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم قاموا بإخلاء مكاتبهم الانتخابية بينما تدخلت أجهزة إنفاذ القانون للتعامل مع الموقف.

من جانبه، صرح فرانك لاروز، وزير خارجية ولاية أوهايو، أمس الأربعاء، بأن مكتبه كان "المستهدف" بتلقي إحدى هذه الرسائل المشبوهة، لكن خدمة البريد تمكنت من اعتراضها. 

ولم يُبلغ عن وقوع أي إصابات في أي من هذه الحوادث.

وفي بيان صدر مساء أمس، الأربعاء، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم إرسال "سلسلة من المراسلات المشبوهة" إلى "عناوين مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مكاتب وزراء الخارجية والمكاتب الانتخابية التابعة لها".

وقال المكتب: "احتوت بعض الرسائل على مادة مجهولة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون للتعامل مع كل واقعة على حدة. كما نعمل مع شركائنا لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسئولين عن إرسال هذه الرسائل".

وبدورها، عبًرت الرابطة الوطنية لوزراء الخارجية والرابطة الوطنية لمديري الانتخابات في الولايات عن قلقهما البالغ إزاء هذه الحوادث.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمتين: "كما أكدنا سابقاً، لا مكان للتهديدات الموجهة ضد مسئولي وعاملي الانتخابات في نظامنا الديمقراطي، إذ لا ينبغي لمن يتولون إدارة انتخاباتنا أن يخشوا على سلامتهم أثناء أدائهم لمهامهم الجوهرية".

وتابع البيان: “وليس من الغريب على مسئولي الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد تلقي رسائل مشبوهة أو تهديدية؛ فقد سبق أن أُرسلت طرود تحتوي على مسحوق إلى مسئولين انتخابيين في ست ولايات على الأقل قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024”.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" (CNN)، قال جون كوهين، القائم بأعمال وكيل وزارة الأمن الداخلي للاستخبارات والتحليل سابقاً، إن الحوادث التي أُبلغ عنها هذا الأسبوع تُظهر أنه "في ظل بيئة التهديدات الراهنة، يجب أن يكون مسئولو الانتخابات وأجهزة إنفاذ القانون على أهبة الاستعداد للتعامل مع طيف واسع من التهديدات السيبرانية والمادية".

وأضاف كوهين: "الجانب السيئ هو أن التهديدات تتطور بسرعة، وتتسم بالديناميكية والخطورة، وتستفيد من التكنولوجيا، أما الجانب الجيد فهو أن المسئولين على مستوى الولايات والمستويات المحلية أصبحوا أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة هذه التهديدات".

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