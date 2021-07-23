في عيد ميلاده الخمسين.. لماذا يصف الجمهور أحمد عز بتوم كروز العرب ؟

يحتفل اليوم الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الخمسين، وسط نجاح مشهود حققه فيلمه الأخير، العارف:عودة يونس، الذي يشترك في بطولته أحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة.

حقق فيلم العارف إيرادات اقتربت من 5 مليون بعد حوالي أسبوع من طرحه في دور العرض، وتصدر شباك التذاكر منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، متفوقا على البعض لا يذهب للمأذون مرتين ومش أنا.

أحمد عز في العرض الخاص لفيلم العارف

يعد فيلم العارف أحدث الإصدارات السينمائية التي يستعد أحمد عز لمشاركتها أخيرا مع الجمهور بصورة متتالية بعد تأجيل عرض العديد منها بسبب جائحة كورونا.

تتسم أعمال أحمد عز خلال السنوات الماضية بمناقشة قضايا وأحداث وطنية وسياسية في إطار من الأكشن والدراما التي يحبها الجمهور ويفضلها مؤخرا، ويميل في أعماله إلى القيام بالحركات الخطرة ومشاهد الساسبنس أو الإثارة المطلوبة.

سر لقب توم كروز العرب

شبه العديد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد عز بأنه توم كروز العرب، للتشابه الكبير بين أفكار أفلامهم فكلاهما يقدم أدوار ضباط أو عملاء سريون، ويقدمون مشاهد الأكشن في إطارها الصحيح والمتقن بمساعدة خبراء ومتخصيين في عرض مثل هذه المشاهد بصورة تقارب الحقيقة.

أحمد عز في مشهد من أولاد رزق

رغم كثرة أعماله الوطنية مؤخرا منها الممر، هجمة مرتدة، الخلية، العارف، إلا أن أحمد عز يحرص بين هذه الأدوار على تقديم جانب آخر من شخصيته وقدراته التمثيلية في إطار من الأكشن والرومانسية أيضا في أعمال أخرى على رأسها سلسلة أفلام أولاد رزق التي تعلق بها الجمهور وحققت إيرادات عالية.

اعتقد البعض أن وسامة أحمد عز هي المحفز الوحيد لاختياره في الأعمال الفنية منذ انطلاقته الأقوى في فيلم مذكرات مراهقة عام 2001 مرورا بمسلسل ملك روحي وسنة أولى نصب وحب البنات.

أحمد عز

إلا أنه حقق نجاحا كبيرا مع بطولته الأولى في فيلم ملاكي اسكندرية الذي بدأت معه موجة أفلام الأكشن في تاريخ ومسيرة أحمد عز، وتوالت بعده البطولات في أفلام الشبح، الرهينة، مسجون ترانزيت، المصلحة.

السيرة الذاتية الفنية لأحمد عز تتضمن العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، والمسلسلات الإذاعية التي يحرص على تقديمها بين الحين والآخر، وعزز مكانته مؤخرا ببطولة مسرحية علاء الدين.