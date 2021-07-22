العارف.. أحمد عز يواصل صدارة إيرادات السينما في ثاني أيام عيد الأضحي

شهدت دور العرض السينمائي، انتعاشة جديدة مع بدء عرض فيلم “العارف” للفنان أحمد عز والذى حقق إيرادات متميزة فى ثاني أيام عرض في عيد الأضحى، وتلاه فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لبطله كريم عبد العزيز، والذى حقق إيرادات جيدة أيضا، إلى جانب فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني.

العارف:



وواصل أحمد عز، صدارة إيرادات عيد الأضحى حيث حقق أمس فيلم العارف إيرادات وصلت إلى 4,825,751 جنيه.

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر ، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين :

حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 2,225,943 جنيه، فى ثاني يوم عرض له في عيد الأضحى.

ويعقد كريم عبد العزيز بطل فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، أملا كبيرة فى تحقيق نجاح كبير خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السينما فى الفترة الحالية بسبب فيروس كوورنا المستجد.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها 1,809,062 جنيه ليحتل بذلك المركز الثالث بعد فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والعارف.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أحمد نوتردام:



واستطاع فيلم الفنان رامز جلال الجديد تحقيق أكثر من 24,310 الف جنيه، ويشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

ماما حامل:



وصل فيلم “ماما حامل” إلى حوالي 1,418 الف جنيه، ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية.

ويستهدف فيلم “ماما حامل” السوقين المصرية والخليجية، وبالنظر إلى موعد عرضه، بين العيدين، فإن فرص نجاحه كبيرة لأنه لا توجد أفلام جديدة في دور العرض خلال الفترة نفسها.

فيلم “ماما حامل” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع داخلي دولار فيلم وخارجي لشركة أفلام أورينت.

ديدو:



حقق فيلم “ديدو” للفنان كريم فهمي 10,007 الف جنيه وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

لتصبح بذلك إجمالي إيرادات ثاني يوم العيد تصل إلى 8,896,491 ملايين جنية.