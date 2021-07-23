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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسباب الكاملة لـ زيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا وثبات سعر السولار

سعر البنزين
سعر البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

أسباب زيادة سعر البنزين في مصر 

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

و جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) و تخفيض إنتاج .

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 12 % و ثبات فى سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد - 19 ) وكذلك التذبذب الشديد فى اسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك. 

سعر أسطوانة البوتاجاز


سعر أسطوانة البوتاجاز 

 ولم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية سعر سعر أسطوانة البوتاجاز وشهد  سعر أسطوانة البوتاجاز 2021 تثبيتا، وذلك للحفاظ على نفقات الأسرة المصرية هلال الفترة الحالية وظل سعر أسطوانة البوتاجاز 2021 عند 65 جنيها للأسطوانة، الأمر الذي يضمن الإستقرار في الأسواق أيضا حيث لازالت بعض المحال تعتمد على أسطوانة البوتاجاز


سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم  

أما بالنظر لحركة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم فأن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم ظل كما هو منذ أكثر عامين، حيث تسعى الدولى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على الأسواق وتنفيذ الحمابك الإحتماعيك للمواطنين، وأيضا تقديم الدعم بالشكل المناسب، ومن المتعارف أن سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم له عامل كبير في ظبط الأسواق، والمصروفات الأسرية، لذلك تندر الحركة في سعر البوتاجاز في مصر.

وتضخ وزارة البترول نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاحاز يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية والمواطنين، كما تشارك ورارة البارول في اللجنة الثلاثية مع ورارتي التموين والمالية، لسد أي احتياجات زائدة خلال فترك شهر رمضان المبارك، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال تلك الفترة.

قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .

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