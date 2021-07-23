8 أنواع من الجراثيم الخطيرة تحاصركم أثناء النوم.. 4 خطوات تخلصكم منها

طبق دسم من البكتيريا والجراثيم

يعتبر النوم ضرورة حقيقية للإنسان لإعادة شحن طاقة الجسم وتوفير استراحة حقيقية للدماغ وللحواس الأخرى في عالم بعيد عن الواقع بجميع همومه ومشاكله وقلقه وتعبه.

وبالرغم من ذلك، أوضحت مجلة «سيانس أليرت» العلمية أن أسرتنا التي ننام عليها بهدف أخذ استراحتنا اليومية الطويلة ما هي إلا «طبق دسم من البكتيريا والجراثيم» أو طبق «بتري» وهو الطبق الذي يولد فيه العلماء البكتيريا والجراثيم في المخابر.

مجموعة كاملة

وفي مقال نشرته المجلة بعنوان: «يشرح علم الأحياء الدقيقة سبب كون سريرك عبارة عن طبق بتري كبير»، منوهةً: « يعتبر سرير الإنسان بمثابة مجمع كبير لمزيج من العرق واللعاب والقشرة وخلايا الجلد الميتة وحتى جزيئات الطعام، وكل ذلك يجعلها البيئة المثالية لنمو مجموعة كاملة وكبيرة من الجراثيم مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وحتى الحشرات الصغيرة».

الكائنات الضارة

1) البكتيريا : تلعب أسرة النوم دور المضيف لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنواع البكتيرية، ووجدت الأبحاث التي درست واقع أغطية أسرة المستشفيات أن بكتيريا (Staphylococcus) الشائعة، والتي عادة تكون غير ضارة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا عند دخولها الجسم من خلال جرح مفتوح، حيث تسبب أنواعا معينة من المكورات العنقودية.

2) المكورات العنقودية الذهبية : عبارة عن نوع من البكتيريا الدائرية، وهي معدية إلى حد ما، وقد تسبب عدة أمراض، منها: «التهابات الجلد، والالتهاب الرئوي، وتفاقم مشكلة حب الشباب، وبعضها مقاوم للمضادات الحيوية في المستشفيات».



- ويحمل حوالي ثلث الأشخاص في العالم المكورات العنقودية الذهبية في أجسامهم، ويطرحها حاملوها بشكل كبير مما يعني أنها من الممكن أن تنتقل إلى سريرك بكل بساطة.

3) الجرثومة الإشريكية القولونية : أو (العصيات القولونية) وتظهر الأبحاث وجود جرثومة (الإشريكية القولونية) وبعض أنواع البكتيريا المماثلة، المعروفة باسم البكتيريا سالبة الجرام، وهي بكتيريا شائعة أيضًا في أسرة المستشفيات.

- وتعد البكتيريا سالبة الجرام مشكلة صحية حقيقية وخطيرة لأنها شديدة المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة ويمكن أن تسبب التهابات بشرية خطيرة، مثل: «التهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي والإسهال والتهاب السحايا والإنتان إذا دخلت الجسم بطريقة ما».

4) سلالات من الجراثيم الإشريكية القولونية : وهي شديدة العدوى، وقد تسبب في بعض الأحيان التهابات المسالك البولية والإسهال والالتهاب الرئوي.

5) جراثيم منزلية: تحمل مناشف الحمام والمطبخ مجموعة متنوعة من الأنواع البكتيرية، لذلك من الممكن أن يؤدي الغسيل غير السليم والصحيح إلى نشر هذه الجراثيم إلى عناصر أخرى، مثل سرير النوم.

6) الميكروبات والفطريات : تعيش أنواع ميكروبية مختلفة على الأقمشة لفترات زمنية متفاوتة، ويمكن أن تعيش المكورات العنقودية الذهبية لمدة أسبوع على القطن وأسبوعين على قماش. ويمكن للأنواع الفطرية مثل: «المبيضات البيضاء التي تسبب مرض القلاع الفموي، والتهابات المسالك البولية، وعدوى الخميرة التناسلية» أن تعيش على الأقمشة لمدة تصل إلى شهر تقريبا أو أكثر.



7) الإنفلونزا : تستطيع الإنفلونزا أن تعيش على الأقمشة والأنسجة لمدة تصل إلى 8-12 ساعة.

8) البق «عث الغبار المجهري» : يتخلص الجسم من حوالي 500 مليون خلية من خلايا الجلد يوميًا أثناء النوم، الأمر الذي يجعل السرير بيئة جاذبة لعث الغبار المجهري الذي يتغذى عليها، وتسبب فضلات هذا العث الحساسية وحتى الربو.

-وعلى الرغم من أن هذه الحشرات صغيرة جدًا «يبلغ طولها حوالي 5 مم»، إلا أنها يمكن أن تسبب علامات لدغة حمراء مثيرة للحكة والحساسية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من آثار التي تسببها على الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والأرق والحساسية نتيجة النوم غير السليم.

نصائح هامة

قدم مقال «سيانس أليرت» عدة نصائح للقضاء على هذه الميكروبات والجراثيم، أبرزها:

1- تنظيف السرير والمكان المحيط به.

2- تغيير الفرشات (الأسفنجية أو غيرها) مرة كل 10 سنوات على الأقل وتغطيتها بإحكام.

3- يجب غسل وتجفيف بياضات الأسرة على درجة حرارة عالية، حوالي «55 درجة مئوية على الأقل» لقتل عث الغبار، لكن قد يحتاج بق الفراش إلى القضاء عليه بشكل احترافي من خلال المبيدات.