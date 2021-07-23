رفع 200 طن قمامة بحملة بشبرا الخيمة في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية حملة موسعة لرفع أعمال رفع المخلفات وتراكمات القمامة خلال إجازة عيد الأضحى.

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وقال اللواء هشام رفعت رئيس الحى إن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الاعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضى قدماً نحو تحسينها وتكثيف اعمال رفع التراكمات الموجودة على مدار اليوم بنطاق الحى.

وأشار رفعت إلى أن الحملة أسفرت عن رفع ٢٠٠ طن من أماكن طلعت حرب وأمام مدرسة على مبارك وشارع ٢٥ بالقطاوى أمام مدرسة سما روتس، مضيفا بأنه جار الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة على للوصول إلى المستوى اللائق والحضارى لإحداث تغيير جذرى وملموس على أرض الواقع يشعر به المواطن خلال الفترة المقلبلة.

من ناحية أخرى قرر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية إحالة مسؤولي الأمن والنظافة بمستشفى شبين القناطر المركزي إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم.

جاء ذلك على هامش تفقد نائب محافظ القليوبية مستشفى شبين القناطر المركزي برفقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

واكد نائب محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بأعلى درجات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه نائب محافظ القليوبية الشكر للأطقم الطبية الموجودة لانضباطهم، كما وجه بإحالة غير المنضبطين إلى التحقيق لتركهم محل العمل دون إذن أو لتغيبهم دون عذر مسبق.

من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة بحي شرق شبرا الخيمة لاستكمال الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي ، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول.

وقال المحافظ، إن تلك الحملة المكبرة تاتى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وبدعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كميات القمامة المتراكمة ببعض شوارع فى حى شرق الى المحطة الوسيطة بالقطاوى للعمل على حل مشكلة القمامة حيث تم الدفع بحوالى 18 سيارة تتراوح حمولتها من 20 الى 70 طن، وذلك لإزالة أكثر من 3560 طن قمامة.

وأشار إلى أن إدارة تم التوجيه بزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة ومنع الاجازات الرسمية أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة الإجراءات القانونية ضد اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

من جانبه قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة بحي شرق شبرا الخيمة لاستكمال الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي ، وذلك باستخدام معدات حي شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول.

وقال المحافظ، إن تلك الحملة المكبرة تأتى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وبدعم المحافظة بعدد من المعدات لرفع كميات القمامة المتراكمة ببعض شوارع فى حى شرق الى المحطة الوسيطة بالقطاوى للعمل على حل مشكلة القمامة حيث تم الدفع بحوالى 18 سيارة تتراوح حمولتها من 20 الى 70 طن، وذلك لإزالة أكثر من 3560 طن قمامة .

وأشار إلى أن إدارة تم التوجيه بزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة ومنع الاجازات الرسمية أيام عيد الأضحى المبارك، لمنع ظهور اي تراكمات بالشوارع مشددا علي ضرورة الإجراءات القانونية ضد اي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة والزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

واستقبل محافظ القليوبية بمكتبه بديوان المحافظة المطران مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها والوفد المرافق لهما، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.