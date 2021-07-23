سفير بريطانيا يؤكد دعم لبنان وشعبه في الظروف الصعبة

أكد السفير البريطاني لدي لبنان إيان كولارد استمرار بلاده في دعم لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يجتازها وذلك وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

جاء خلال لقاء جمع بين السفير البريطاني والرئيس اللبناني ميشيال عون.

وكان قد وقَع رئيس لبنان ميشال عون قبل ظهر اليوم الجمعة المرسوم الرقم 7998 تاريخ 23 يوليو 2021 القاضي بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2019 على الاتحادات البلدية والبلديات في كل لبنان، وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العائدات 775 مليار ليرة لبنانية.

وكان أصدر تجمع أصحاب الصيدليات بيانا عاجلا قال فيه "إن الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي مما يستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة الصحة لإيجاد حل عاجل للمشكلة المتفاقمة منذ أشهر، فالحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء فاقمت للأسف المشكلة بدل أن تؤدي إلى حلها.