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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لماذا يعود الحاج بلا ذنوب كيوم ولدته أمه؟.. الإفتاء توضح

الحج
الحج

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر ترك الصلاة.

وقال علي جمعة، في فيديو له، إن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه وعليه أن يبدأ حياة جديدة بعد عودته من الحج بحياة خالية من الذنوب، يجتهد فيها بالبعد عن المعاصي.

وأضاف، أن غفران الذنوب من فريضة الحج، لا يعني الإهمال في العبادات وترك الصلاة، لأن في هذا استهانة بشعائر الدين الحنيف.

لماذا يعود الحاج بلا ذنوب؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن للحج فضل عظيم، وبه يمحو الله سبحانه وتعالى كل الخطايا والذنوب.

وأوضح «جمعة» خلال برنامج «والله أعلم»، أن هذه الأسئلة الخاصة بالحج الأكبر : «لماذا له هذا الفضل العظيم، ولما ذا يمحو الله تعالى به كل الخطايا والذنوب؟»، مفادها في معنى الحج الأكبر، وهو أنه جمع بين العبادات كلها ويزيد عليها، واشتمل على كل العبادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى تقربًا له .

وتابع: وكذلك لأن الشخص يبذل فيه جهد كبير ومشقة عظيمة، وجهاد أعظم ليست بالأمر اليسير، بدءًا من مشقة السفر إلى شعائره، وأداء كل صنوف العبادات.

هل يغفر الحج الصلوات الفائتة؟

وأكد الدكتور علي جمعة، أن غفران الذنوب في الحج، لا يعني ترك الصلوات الفائتة، فمن كانت عليه صلوات فائتة فجب عليه قضائها ومن كان متعديا على حقوق غيره فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها.

ماذا نفعل بعد الحج؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على كل من كان ذاهبًا الى الحج أن يُخلص نفسه من المعاصى والأثام وأن يتخلى عن المخالفات ويؤدي الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف "عثمان"، أثناء إجابته عن سؤال متصل يقول فيه "ما هي الشروط التى تجعل كل حاج عائدًا من حجه كيوم ولدته أمه ؟ ، شروط من كان ذاهبًا الى الحج حتى يعود كيوم ولدته أمه يجب عليه أن يؤدى ما عليه من حقوق للعباد فحقوق العباد أولى لأنها مبنية على المشحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فالله يسامح فى حقه ام حقوق العباد يحاسب عليها المرء أمام الله تبارك وتعالى.

وتابع قائلًا " إن عبارة كيوم ولدته أمه ليست لكل عائدًا من الحج ولكنها تكون لمن خرج محتسبًا مؤديًا ما عليه من حقوق خافضًا لصوته ملتزمًا بالأداب مخلصًا فى خطواته لله سبحانه وتعالى لا يريد نظر الناس إليه ولكن يريد وجه الله وأن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل أحد".

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