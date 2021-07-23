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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عايز أقابله تاني لما أنجح.. هدية الرئيس السيسي لمجند المنوفية

صدى البلد

تسلم المجند أيمن  الذي حاوره الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته  في مدينة العلمين الجديد، عقد مكتبة جديدة، هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي مقدمة من حزب مستقبل وطن.

 وكان قد تجول الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شوارع مدينة العلمين الجديدة فجرًا بالدراجة.

وخلال الجولة، دار حديث بين الرئيس السيسي ومجند مرور من المنوفية، حيث قال الرئيس: "خليك دوغري يا أيمن.. المنايفة دول أنا عارفهم كويس خاصة بتوع أشمون وقولي عايز إيه؟ ليرد الشاب ضاحكاً علي الرئيس قائلاً: أنا والدي من المنوفية ومولود هناك بس أنا في العامرية بالإسكندرية".

وتابع المجند: "أنا عندي ٢٩ سنة وعندي مكتبة مأجرها بـ ٣٠٠ جنيه.. بس أنا عايز شغل لما أخلص خدمتي وجيشي السنة اللي جاية اشتغل في عمل ثابت".

فرد عليه الشاب: هيبقي ايجارها بحوالي ٣ آلاف جنيه فالشهر ياريس بس هتبقي في مكان كويس وتكسب أكتر لأن المكتبة اللي انا واخدها دلوقتي دي بـ ٣٠٠ جنيه في الشهر والناس الكبار اللي جنبي مبيخلوش الصغير يكبر، ليرد عليه الرئيس السيسي: "عيب هزعل منك وأقولك أنا اطحن نفسي ومكلوش ومنمش ولا حد يغلبني أبداً وأبقي جامد وقوي" .

المجند أيمن الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين الجديد عقد مكتبة هدية لدراجة

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