الصحة السعودية تزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

يخص من تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما...

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توفير الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا لمن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”، متاحة حاليًا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في كافة مناطق المملكة لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

وكانت وزارة الصحة السعودية اعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1160 حالة، ووفاة 11 حالة.



ووفقا لصحيفة عكاظ، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 515,693 حالة، من بينها 10,742 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1383 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 496,810 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8141 حالة وفاة.

وكانت حددت المديرية العامة للجوزات خدمات الجواز السعودي التي يمكن تنفيذها من قائمة «تواصل» المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات السعودية وفق صحيفة عاجل، أن خدمات جواز السفر السعودي التي يمكن تنفيذها عبر «تواصل » هي إصدار وتجديد الجواز ، وكذلك مشكلات إصدار وإلغاء تصاريح السفر، والإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر، وفقًا للجوازات السعودية.

وأكدت الجوازات السعودية، أنه يتم تنفيذ خدمات الجواز السعودي عبر «تواصل» في حال تعذر تنفيذ الخدمة على منصة أبشر.