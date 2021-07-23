عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

صدى البلد

 

في الذكرى ال69 لثورة 23 يوليو الثورة البيضاء التي أذهبت السواد عن الوطن ،و نجحت في أن تكون نقطة تحول في مسار الوطن وفي تغيير التاريخ المصرى ، فهى التي حولت نظام الحكم بمصر من الملكية الي النظام الجمهورى ، ومنها أسترد المصريون كرامتهم واستعادوا وطنهم المسلوب علي مدى عقود طويلة ، وتبع ذلك تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية ، ثورة الضباط الأحرار التي أضافت لتاريخ مصر الطويل من الثورات والمثابرة والصمود ، فالشعب المصرى قادر علي تجاوز الكوارث ، بل وتحويل المسار من محن الي انجازات يقف لها العالم احتراماً ، وفي التاريخ الحديث الذي بدأ بثورة 1919 في بداية القرن العشرين ، بقيادة سعد زغلول ، احتجاجاً علي معاملة الاحتلال البريطاني للمصريين ، وكان من نتائجها الهامة ، ألغاء الأحكام العرفية ، التي كان يحكم بها الانجليز مصر ، والوعد" أن تحصل مصر علي الاستقلال بعد ثلاث سنوات " مقابل أبقاء قوات بريطانية في مصر وما بين التاريخين العظيمين للثورتين المجيدتين 1919 ، 1952 كان الواقع المصرى يسوده العديد من الأوضاع السيئة التي كانت بمثابة قوة الدفع لقيام ثورة 23 يوليو منها عوامل السخط وعدم الرضا وعدم الأستقرار ، فكانت ثورة الجيش المصرى التي أيدها الشعب بقوة ، فأظهر الشعب تأييده للجيش وخرج بجميع فئاته ، ليعلن مساندته للضباط الأحرار ، وكان هذا بمثابة تكليف لقادة الثورة بالأستمرار ، ومن هنا أستمدت ثورة 23 يوليو شرعيتها من الشعب بعد تأييده ومساندته لها بقوة ، أملاً أن تكون معبرة عن طموحاته وأماله في تحقيق الأسقلال والكرامة والعزة ، أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً في 18 يونيو 1953 بألغاء النظام الملكي ، وإعلان الجمهورية ، وتم تعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية ،  وتم تعيين جمال عبد الناصر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، الي أن أنتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية في 23 يوليو 1956 بعد أن ظل منصب رئيس الجمهورية شاغراً لمدة عام م و نصف بعد أعفاء محمد نجيب من جميع المناصب في 14 نوفمبر 1954 .

أخذ الزعيم جمال عبد الناصر ثورة يوليو خطوة ونقطة انطلاق للاصلاح ، وتحولت الي ثورة شاملة عبر اجراءات الاصلاحات بدءاً من الاصلاح الزراعي ، ثم التخلص من الملكية وإعلان الجمهورية ، وصولاً الي معاهدة الجلاء ، وكسر احتكار السلاح ، الي تأميم شركة قناة السويس ، ومواجهة العدوان الثلاثي علي مصر ، واستردت مصر استقلالها سياسياً واقتصادياً ، وحققت مصر معدلات نمو اقتصادى غير مسبوق ، في بناء السد العالي ، و1200 مصنع ، صناعات استراتيجية وثقيلة ، وتوسع زراعي غير مسبوق ، أوسع حراك اجتماعي في مصر من مجانية التعليم ، وتكافؤ الفرص ، مما أدى الي فزع القوى الغربية ، ونصب فخ 1967 للقضاء علي مشروع النهضة العربي ، التي عمل علي تحقيقها الرئيس جمال عبد الناصر ، ولكن كانت إرادة الشعب والاصرار علي البقاء أقوي من أي هزيمة ، ورحل عبد الناصر بعد 3 سنوات من نكسة 67 ، وكان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية ، ولديها فائض من العملة الصعبة.

وما أشبه مصر بعد ثورة 30 يونيو بمصر بعد ثورة 23 يوليو ، هناك أصرار من الزعماء علي أن تبقي مصر صامدة قوية ، هناك إرادة علي أن تسترد الدولة المصرية من السواد ، وجعلها نوراً وشمساً ساطعة ،هناك عزم علي البناء و التنمية ، وأن تبقي مصر في مكانها الصحيح ، رائدة و قائدة للوطن العربي ، وشامخة أمام العالم , فمع التشابه بين الاستعمارين الإنجليزى والإخواني حررت مصر منهما ، بثورة شعب وإرادة أمة ، الي بناء الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والاهتمام الحقيقي ، بالشباب و المرأة والفقراء ، مشروع حياة كريمة لتطوير القرى ، تمكين الشباب، تمكين المرأة ، بناء و تسليح الجيش ، زيادة الصادرات ، الصناعة الوطنية .... الخ بناء و تنمية و، استراتيجية مصر 2030 ، مصر باقية ، واسألوا التاريخ ، مصر عفية وقوية ، وتعرفوا علي شعبها ، مصر يحكمها شرفاء ووطنيين ، أقرأوا تاريخ ثوراتها وحكامها وانتصاراتها ،كل عام ومصرنا بخير .

ترشيحاتنا

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

رئيس شركة مقاولات: فخور بتكليف الرئيس للمشاركة في مد شرايين الحياة بالإسكندرية

سيدة للرئيس: العلمين جميلة وعظيمة..والسيسي: شوفوا بلدكم واستمتعوا بيها|فيديو

لاعب موسيماني.. برايتون يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

الإفتاء: المسجد للتعبد والأمان.. ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد

مجلهاش تسمم.. ياسمين عبد العزيز تعاني تشنج القولون| تفاصيل

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ