إعلامية صينية: الجيش الشعبي الصيني يشارك في مواجهة الفيضانات

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وونج، أن جهاز مكافحة الفيضانات في الصين قام رفع درجة الطوارئ للمستوى الأول، بسبب الفيضانات التى تجتاح الصين.

وأوضحت فيحاء وونج خلال مداخلة هاتفية مع “اكستر نيوز" أن جميع المؤسسات فى الصين متكاتفة لمواجهات الفيضانات، بما فيها الجيش الشعبى الصينى.

وتابعت الإعلامية الصينية فيحاء وونج قائلة:" المواطنون يساعدون بعضهم البعض لتجاوز أزمة الفيضانات".

وشهدت مدينة خنان كمية كبيرة من السيول لم تحدث في الصين منذ 1000 عام، تحولت على إثرها الشوارع إلى مجاري أنهار، وبلغت الأضرار إلى منطقة تشنغتشو عاصمة خنان، واجتاحت السيول محطات مترو الانفاق بما تسبب في مقتل 12 شخصا.

وتمركزت قوات الشرطة عند مداخل الأنفاق وأوقفت السيارات بسبب الارتفاع المتزايد في مستوى المياه، ومن المرجح العثور على جثث داخل السيارات الغارقة، كما وأجلت السلطات حوالي 200 ألف شخص جراء الفيضان في تشنغتشو، بسبب تعطل خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ واسعة النطاق في الإقليم.