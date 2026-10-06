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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة «القاهرة 2026» .. صور

ريشة طائرة
ريشة طائرة
محمد سمير

تواصلت اليوم منافسات بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة تحت 19 سنة «القاهرة 2026»، والتي تستضيفها مصر على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة 47 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة، وسط أجواء حماسية داخل صالات استاد القاهرة، مع استمرار الصراع على التأهل للأدوار المقبلة في منافسات الفرق.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم في فئة تحت 19 سنة، حيث تسعى المنتخبات إلى تحقيق انطلاقة قوية وحصد أكبر عدد من الانتصارات خلال مرحلة المجموعات.

ويخوض المنتخب المصري منافسات قوية ضمن المجموعة السادسة، التي تضم إلى جواره منتخبات اليابان وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وفنلندا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

وتقام منافسات البطولة على مدار عدة أيام، وصولًا إلى الأدوار الحاسمة، وسط اهتمام كبير من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، خاصة مع استضافة مصر للحدث العالمي للمرة الأولى.

وكانت جميع المنتخبات المشاركة قد وصلت إلى القاهرة قبل انطلاق المنافسات، وخاضت تدريباتها على الملاعب المخصصة للبطولة، استعدادًا للمنافسات التي تجمع أبرز المواهب الشابة في اللعبة عالميًا.

وتتواصل منافسات «القاهرة 2026» حتى 17 أكتوبر، وسط حضور جماهيري ومتابعة كبيرة لمنافسات أبطال المستقبل في رياضة الريشة الطائرة.

الريشة الطائرة ناشئي الريشة الطائرة بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة القاهرة 2026

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