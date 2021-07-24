سوبارو تكشف النقاب عن BRZ موديل 2022 .. صور

كشفت شركة سوبارو اليابانية و صاحبة شعار نجوم الثريا، عن النسخة BRZ 2022 الجديدة بإطلالة الكوبيه، و التي تتمتع بالعديد من المفاهيم القوية، إلى جانب التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى أنظمة التحكم و الرفاهية، و تعد سوبارو هي صاحبة تاريخ طويل و ممتد حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1917.

مواصفات السيارة سوبارو BRZ موديل 2022

تعتمد السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 249 نيوتن/متر، كما تأتي السيارة بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال من 6 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات أيضًا.

كما تتميز تلك النسخة بالعديد من المواصفات الفنية مثل نظام الكبح التلقائي، و مثبت السرعة التكيفي، مع خاصية تحذير التأرجح، والتنبيه عند بدء تشغيل السيارة، مع أنظمة EyeSight الخاصة بمساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، إلى جانب منظومة المكابح المتطورة و عالية التجهيز.

كما تأتي السيارة بمواصفات اعلى تجهزًا لفئة ليميتيد، حيث تضم برنامج التحذير عند مغادرة المسار، و الإنذار عند حركة المرور الخلفية، و خاصية التنبيه عند النقاط العمياء بالإضافة إلى مقاعد من الجلد ذات تحكم كهربائي تدعم خاصية التدفئة، مع اطارات ميشلان بايلوت سبورت 4، و جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

و تحتوي السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 على باقة من المواصفات مثل زر تفعيل و إيقاف المحرك، مقاعد رياضية ذات كياحة حمراء اللون، و نوافذ كهربائية الأداء، و مكيف هواء ثنائي المناطق، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مستشعرات حركة، مع كاميرا خلفية.

بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي مكون من شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كاربلاي و اندرويد اوتو، و لوحة عدادات رقمية بقياس 7 بوصة، مع و مقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب مصابيح أمامية تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LEDLIGHT، و مقدمة مدببة مع مفهوم ثنائي الأبواب.

و يذكر أن أسعار السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 سوف تبدأ من 27.995 دولار امريكي.