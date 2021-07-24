بستة عجلات .. إطلالة قوية من رام TRX 1500 .. صور

تحظى تعديلات السيارات على شعبية قوية من محبي هذا المجال، و يتنوع الأمر بين قوة المحرك و القدرات الخاصة بالتسارع و الانطلاق، عبر استخدام احدث التقنيات الفنية، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية و التي تحمل الكثير من المفاهيم، ولا شك أن التصميم الخارجي هو احد عوامل الجذب التي تبهر الكثير.

و يبدو أن شركة التعديل الامريكية Apocalypse Manufacturing، كان لها رأي اخر وسط حزمة التعديلات القوية، حيث كشفت عن اطلالة جديدة للنسخة رام 1500 TRX باسم Warlord ، و لكن تلك الاطلالة جاءت مختلفة إلى حد كبير عن باقي السيارات حول العالم، حيث اعتمد على تصميم مختلف يدفع بالسيارة نحو امتلاك 6 عجلات.

جاءت رام 1500 TRX و هي ترتكز على إطارات يبلغ قياسها 37 بوصة، ذات نقشات بارزة و غائرة مما تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة و التضاريس المختلفة، مدعومة بجنوط معدنية قوية 18 بوصة، مع صندوق خلفي طويل نسبيًا يتم تركيب محور ثالث وعجلتين إضافيتين، لكي تأتي بهذا المظهر المختلف، إلى جانب مقصورة داخلية انيقة تضم الكثير من الوسائل التكنولوجية.

قدرات السيارة رام 1500 TRX

مازالت تحتفظ السيارة رام 1500 TRX بنفس القدرات الفنية، عبر محرك ثماني الاسطوانات، هيلكات V8 سوبرتشارجد، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 708 حصان.

سعر السيارة رام 1500 TRX المعدلة

تبدأ أسعار السيارة المعدلة و التي جاءت باسم Warlord، من 250 الف دولار امريكي أي بقيمة قدرها 3 مليون و 875 الف جنيه مصري، مع إمكانية دفع 2,200 دولار للحصول على إطارات يبلغ قياسها 40 بوصة، مع مبلغ 1000 دولار للتمتع بإضاءة LED، بالإضافة إلى قيمة قدرها 5200 دولار للحصول على نظام الرؤية الليلية الحرارية.