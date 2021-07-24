نقابة المهن الموسيقية: إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية

أكد مجلس نقابة المهن الموسيقية أن إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية، ولم يتم فصله منذ 8 سنوات حسبما تردد في بعض المواقع الإليكترونية.



وأوضح المجلس أنه سيتم مناقشة ما صدر منه من تجاوز.

أكد الموسيقار منير الوسيمي أن الوطنية ليست بالأغاني الوطنية، بل بالوقوف مع الوطن والكفاح من أجله ، وليس بالهروب خارج الوطن وادعاء الأكاذيب.

وقال الموسيقار منير الوسيمي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه يرى أن الفنان إيمان البحر درويش لم يعرف طعم النجاح فنيًا إلا حين قام بالغناء إلى جده الفنان الراحل سيد درويش، بل تمادى فى الأمر وأصبح يتاجر باسم جده الوطني، لأنه شخص ممسوح من الوطنية.

وتابع الموسيقار القدير منير الوسيمي قائلاً: إيمان البحر درويش صوت على قده، وكان يتمسح فقط فى اسم جده سيد درويش.

واستكمل "منير الوسيمي حديثه قائلاً: لا يمكن المقارنة بين إيمان البحر درويش وأي فنان من جيله مثل الفنان هاني شاكر، فالأول لا يستطيع أى شخص أن يتذكر أغنية له، وعلى الجميع أن يراجع تاريخه الفني ليتأكد من ذلك.

وأضاف الوسيمي: في أحد المرات تم التعاقد مع إيمان البحر درويش على بطولة أوبريت فني على أحد مسارح الدولة، والجميع يعرف قدسية المسرح ومواعيده، إلا أننا فوجئنا به يهرب إلى الخارج من أجل “ سبوبة ” في أمريكا ، وعطل العرض المسرحي وجميع الأبطال 15 يومًا.

بيان نقابة الموسيقيين :



استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، إنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين.



وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.



واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".

الاتحاد العام للنقابات الفنية :



كما أصدرالاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، بيانا ردا علي ما قاله إيمان البحر درويش.



وقال الاتحاد في البيان الذي وقع عليه الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.



وتابع البيان: وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود.



وأضاف: وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة !المصرية الوطنية بشأنه.

وتابع: كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين، تحيا مصر والله الموفق" .