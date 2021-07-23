على قده.. محمد سلطان: لا أستطيع مقارنة إيمان البحر درويش بـ هاني شاكر

أكد الموسيقار الكبير محمد سلطان، أنه لا يجوز لأي مطرب أن يقول على نفسه إنه أعظم من قدم أغاني وطنية على الإطلاق.

وتابع سلطان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "إيمان البحر درويش محدود، ولا يجوز أن أعطيه أكبر من قدره، فالأصوات الجيدة في العالم العربي كله معروفة للجميع، ولا أستطيع أن أقيّمه بجوار أحد منهم.

واستكمل الموسيقار الكبير محمد سلطان قائلاًَ: لا أستطيع أن أقارن إيمان البحر درويش باسم كالفنان هاني شاكر أو محمد ثروت أو نادية مصطفى، فلا أريد أن أنتقص من قدره ولكن إيمان البحر درويش “على قده” .

بيان نقابة الموسيقيين :

استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.



وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.



واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".

الاتحاد العام للنقابات الفنية :

كما أصدرالاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، بيانا ردا علي ما قاله إيمان البحر درويش.



وقال الاتحاد في البيان الذي وقع عليه الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.



وتابع البيان: وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود.



وأضاف: وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة !المصرية الوطنية بشأنه.

وتابع: كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين، تحيا مصر والله الموفق" .