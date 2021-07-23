إيمان البحر درويش ..المطرب المتغطرس الذي فقد بريقه |نقابة المهندسين تبحث موقفه

حالة من الغضب العارم تسبب بها المطرب إيمان البحر درويش، بعد تطاوله على الدولة والتشكيك والتقليل مما تقوم به، مستخدما مجموعة من الألفاظ والعبارات النابية والبعيدة عن الذوق العام.

المهندسين تبحث موقفه

واستنكر المهندس أحمد حشيش المتحدث باسم نقابة المهندسين، ما قام به المطرب إيمان البحر درويش، والمقيد بجداول نقابة المهندسين كونه مهندسا مدنيا، من تصرفات مشينة ومسيئة بعد تصريحات للأخير عبر صفحته على فيسبوك، تضمنت عبارات نابية.

وقال حشيش في تصريحات لـ«صدى البلد»، نرفض رفضا تاما التصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المسؤولة، وإنه «غير مسموح لأي شخص بالتطاول على البلد، لأن هذا يعد تجاوزا للخط الأحمر».

ولفت حشيش، أن نقابة المهندسين لم تتخذ بعد موقفا من إيمان البحر درويش عقب تصريحاته الغير مسؤولة، وإنه «سيقوم بالتواصل مع المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كون نقابة المهندسين جزء لا يتجزأ من كيان وصلب الدولة المصرية، ولا تقبل أي تقليل أو تشكيك في دور الدولة».

وحول إصدار النقابة بيانا للرد على ما جاء على لسان المطرب إيمان البحر درويش، قال حشيش: «وارد آه، ووارد لا، حسب تداعيات الوضع، وأهمية الموضوع» مؤكدا «لا نريد أن نصنع من شخص لا قيمة له أهمية على حد قوله».

إيمان البحر درويش والانفصال عن الواقع

لا يذكر اسم إيمان البحر درويش إلا وتجد الرجل مثار جدل وخلاف، يتشاجر كما يقول المثل الشعبي «مع دبان وشه»، لا يفوت مناسبة كبرى أو حدثا إلا ويشكك في قدرة الدولة والقيادة السياسية، يعشق القاء التهم جزافا، لا يرى بتاتا ما تفعله إدارة البلاد، ولا ينظر حوله ولو لحظة ليرى الجهد المبذول والمقدم لرفعة شأن بلد عانى شعُبه كثيرا.

يتجاهل المطرب المتحذلق عن عمد وغياب وعي دفاع القيادة السياسية عن أبناء بلدها في الخارج قبل الداخل، فمن منا ينسى قرار القيادة السياسية بالثأر لأبناء مصر الذين قتلوا غدرا على يد جماعة إرهابية مضللة في ليبيا وقبل أن تجف دماؤهم الطاهرة كان حقهم قد أخذ ممن غدروا بهم.

المطرب المتغطرس الذي فقد بريقه وأعمى الحقد عينيه وطفحت من فمه رائحة الغل، تجاهل ما قامت به القيادة السياسية وما قدمته من مبادرات لدعم عماد الأسرة المصرية وهي المرأة، حصلت على حقوقها كاملة لأول مرة في عهد القيادة الحالية للبلاد وخصص لها عاما كاملا باسمها.

المطرب المثير للمشاكل

المطرب المثير للمشاكل والذي ضائق به كل من في الوسط الفني ذرعا بعد أن حول نقابة الموسيقيين التي تولى رئاستها إلى ساحة قتال مع زملائه، تناسى حديث القيادة السياسية مرارا وتكرار عن أن مصر لن تفرط في نقطة ماء واحدة من حقها، ووضع القيادة السياسية خطوطا حمراء لم يقدر المتآمرون على تجاوزها، وهذه ليست أول الخطوط فمن ينسى خط سرت _ الجفرة، لحماية أمن مصر وحدودها الغربية.

الرجل الذي سلم أذنيه للشيطان وتطاول على إدارة البلد وشكك في قدرة القيادة السياسية على التعامل مع القضايا ذات الاهمية والتي تهدد الأمن القومي يبدو إنه متابع جيد لقنوات الشر وصديق حميم لأفكارهم ودعواهم.

لم يعط إيمان البحر درويش نفسه فرصة لمراجعة المشروعات القومية والبنية التحتية التي نفذتها وتنفذها الدولة، مشروعات نقلت مصر نقلة أخرى بعد أن عاثت فيها يد الإرهاب فسادا وخرابا ودمارا على مدار عاما كاملا، مشروعات حولت مصر لـ كنانة الله في أرضه ووفرت حياة كريمة لكل المصريين وحفظت لهم كرامتهم.

مكانة مصر عالميا

إيمان البحر درويش لم ينظر إلى المكانة والثقة التي تتمتع بها مصر عالميا، وعودتها كرائدة في المنطقة بعد أن تكالب عليها الجميع جراء الفترة الصعبة التي حكمت فيها الجماعة الإرهابية البلاد.