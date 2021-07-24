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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعة وفاتها.. المصريون يدعون للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج # دلال عبد العزيز للدعاء لها بالشفاء العاجل بعد انتشار شائعة وفاتها .

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي:

 


 

آيتن عامر تطمن جمهورها: دلال عبد العزيز بخير الحمد لله

رامي رضوان عن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور

ونفى الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

و كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

ونشر المنتج هشام جمال صورة له مع الفنانة دلال عبد العزيز وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأعرب الاعلامي رامي رضوان عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وكتب رامي رضوان  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : بكل هدوء
انا رقمي مع طوب الارض ، ومافيش رئيس تحرير ماعوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا
وتقريبا مافيش صحفي ماعوش تليفوني، باي منطق او عقل او انسانية او مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟، جنسه ايه ودماغه فيها ايه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونه زي دي؟


و تابع : طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور دلوقتي، طب راعوا ضميركم ،  مهنيتكم ، انسانيتكم ،طب راعوا اي حاجة.
 

و استكمل : انا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحوأ المره دي ، خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق "اللهث" وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص ارواح الناس..وفي اي خبر.

وشارك حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم، أدعية للفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في يوم عرفه.

 

كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

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