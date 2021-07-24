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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تطمن جمهورها: دلال عبد العزيز بخير الحمد لله

صدى البلد

طمأنت الفنانة ايتن عامر جمهورها علي الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز .

وكتبت ايتن  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: استاذة دلال عبد العزيز بخير الحمد لله ، بنا يكمل شفاها على خير.

رامي رضوان عن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور

حسن الرداد: انا ورامي رضوان المصدر الوحيد لأخبار الفنانة دلال عبد العزيز

وأعرب الفنان حسن الرداد عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب الرداد: رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان او مني شخصيا.

 

ونفى دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح لصدى البلد وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

 

وقالت أشرف زكي :" تواصلت منذ قليل مع الفنان حسن الرداد والذي أبلغني أن الأخبار المنتشرة بخصوص وفاة دلال عبد العزيز غير صحيحة ".


نفي الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

 

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

 

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.


و كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

 

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز نفي شائعة وفاة دلال تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز الفنانة ايتن عامر

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