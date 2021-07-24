والدي بخير.. نجل أحمد السقا ينفي تعرضه لحادث على طريق الساحل

كشف الفنان ياسين السقا ؛ نجل النجم أحمد السقا لصدى البلد حقيقة تعرضه لحادث على طريق الساحل .

وقال ياسين السقا :" الحمد لله والدي بخير ولم يتعرض لاي حادث وهو في القاهرة ولم يسافر إلى الساحل اليوم ".

قررت الشركة المنتجة لفيلم " العنكبوت" طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأسبوع الأول من أغسطس المقبل بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا .

الفيلم بطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ومنى زكي، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب، ومحمد لطفى، ومحمد ممدوح الذى يظهر ضيف شرف ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب" الذى شارك بطولته مع الفنان أمير كرارة، والفنانة مى عمر والفنان دياب وإدوارد وفردوس عبد الحميد، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

نكشف عن الصورة الأولى للفنان أحمد السقا ضمن أحداث فيلم 200 جنيه ، والذى من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الفنانين.

فيلم 200 جنيه يتم تصويره حاليا ويشارك فى بطولته أحمد السقا ، ويعتمد على البطولة الجماعية وهو قصة حياة الـ 200 جنيه، حيث يضم عددا كبيرا من الممثلين.

ويشارك فى بطولة العمل عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى وأحمد السقا والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من نيللي كريم وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي، ليلى علوى أسر ياسين وأحمد داود.

فيلم 200 جنيه والذى يشارك فيه الفنان أحمد السقا ، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركة "فيردي".