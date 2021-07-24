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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة زواجها من أحمد رمزي.. كواليس حلقة نجوى فؤاد وفجر السعيد

نجوى فؤاد وفجر السعيد
نجوى فؤاد وفجر السعيد

تحل الفنان الكبيرة نجوى فؤاد ضيفة برنامج "من تكون " مع الاعلامية  الكويتية فجر السعيد، وتتحدث خلال الحلقة عن مشوارها الفنى من زمن الفن الجميل (رشدى اباظة وفريد شوقى) وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.

من جانب آخر تحدث نجوى عن حقيقة زواجها من أحمد رمزي، وكيف ترى الراقصات الروسيات، وكيف رقصت على طبلة عبدالحليم حافظ.
 

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نجوى فؤاد : أعتذر لـ جمهورى بسبب فيديوهاتى على تيك توك.. الراقصات الاجنبيات مثل "الفراخ الرومى".. وجيلنا كان بيحصل على ملاليم

نجوى فؤاد تدخل عالم تيك توك

وأثارت الفنانة  نجوى فؤاد الجدل بعد دخولها عالم التيك توك ، حيث قامت بعمل فيديو استخدمت فيه مقطع من فيلم الالمانى ، والذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان ، مما خلق حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لدخولها هذا المجال. 

وكشف  الفنانة نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها لن تقوم بتكرار التجربة مرة أخرى على الاطلاق ، وأنها تعتذر للجمهور عن هذا الفيديو، وأنها ستتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا ولكن دون استخدام فيديوهات على التيك توك .

وأضافت نجوى فؤاد : أنها ستحرص على التواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا لأن هناك أشخاصا رددوا شائعات تخص عدم قدرتها على الحركة خلال الفترة الماضية ، بل إن الامر وصل الى شائعات الوفاة ، وهذا الأمر غير حقيقى إذ انها تعانى من مشكلة بسيطة فى  الفقرات القطنية وتخضع لعلاج ينتهى بعد أسبوعين فقط. 

 

اعمال نجوى فؤاد

كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والتي ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.

يذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد الفنية في السينما كان من خلال فيلم "قهوة بورصة مصر"، والذى شارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.

شاركت نجوى فؤاد، في بطولة عدد من الأفلام منها توحة والمليونير الفقير وشارع الحب والأزواج والصيف والنصاب والمشاغبون. 

 

مشوارها الفنى :  

الفنانة القديرة نجوى فؤاد  ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 ،  وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقية لها .

بدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: (شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا)، بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي (ألف بوسة وبوسة، حد السيف).

وكان ظهور الفنانة نجوى فؤاد  الأول على الشاشة عام 1958 بفيلم (شارع الحب) وهي ترقص أمام عبد الحليم حافظ على أنغام أغنية (قولوا له الحقيقة).

فازت نجوى فؤاد بالجائزة الأولى في التمثيل من المركز الكاثوليكي للسينما في عام 1973 عن دورها في فيلم (السكرية).

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IMG-20210723-WA0043
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نجوى فؤاد نجوى فؤاد من تكون برنامج فجر السعيد أحمد رمزي

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