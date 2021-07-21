عيد سعيد.. نجوى فؤاد تهنئ متابعيها بـ عيد الأضحى

هنأت الفنانة نجوي فؤاد، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعيد الأضحى المبارك.



ونشرت نجوى فؤاد، صورا، وعلقت عليها "عيد سعيد .. أعاده الله عليكم بالخير والبركات".



وأثارت الفنانة نجوى فؤاد الجدل بعد دخولها عالم التيك توك ، حيث قامت بعمل فيديو استخدمت فيه مقطع من فيلم الالمانى ، والذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان ، مما خلق حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لدخولها هذا المجال .

وكشف الفنانة نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها لن تقوم بتكرار التجربة مرة أخرى على الاطلاق ، وأنها تعتذر للجمهور عن هذا الفيديو، وأنها ستتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا ولكن دون استخدام فيديوهات على التيك توك .

وأضافت نجوى فؤاد : أنها ستحرص على التواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا لأن هناك أشخاصا رددوا شائعات تخص عدم قدرتها على الحركة خلال الفترة الماضية ، بل إن الامر وصل الى شائعات الوفاة ، وهذا الأمر غير حقيقى إذ انها تعانى من مشكلة بسيطة فى الفقرات القطنية وتخضع لعلاج ينتهى بعد أسبوعين فقط .



كانت آخر أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والذى ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.



يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى يشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.



شاركت نجوى فؤاد، في بطولة عدد من الأفلام منها توحة والمليونير الفقير وشارع الحب والأزواج والصيف والنصاب والمشاغبون.