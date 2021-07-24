شريف منير عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز: إيه الأذى ده

أعرب الفنان شريف منير عن غضبه من نشر شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز .

وكتب شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : أنا من شوية نزلت صورة ليا في الساحل .. وتفاجأت .. بتعليق من الأصدقاء على الصفحة بينبهوني بخبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز .. وبشكرهم طبعا لتنبيهي لأنه عيب ومش صح .. فمسحت الصورة بسرعة.. لكن لقيت بوست من الصديق رامي رضوان بيكذب الخبر.. فعلا فاض الكيل من مروجي الشائعات.. إيه الأذى ده ؟ ،رفقاً ببناتها وأحبابها .. حرام .

ونفى دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح لصدى البلد وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وقالت أشرف زكي :" تواصلت منذ قليل مع الفنان حسن الرداد والذي أبلغني أن الأخبار المنتشرة بخصوص وفاة دلال عبد العزيز غير صحيحة ".



نفي الإعلامي رامي رضوان عن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

وأكد رضوان لـ صدى البلد" أن الفنانة دلال عبدالعزبز بصحة جيدة وتخضع إلى العلاج داخل المستشفى.

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

أعرب الفنان حسن الرداد عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حسن الرداد: بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللي كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتي دلال عبدالعزیز، اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحری الدقة .



و تابع : احنا بقالنا شهور في المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتی وقاعدين قدامها 24 ساعة رامي و إيمی و دنیا و آنا يجيلنا سیل مکالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا .



واستكمل : حقيقي عايز اسال اللي كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه اوممكن يحصل له ايه على ما يتاكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل.